极摩客发布 EVO-X5 Pro“桌面 AI 超算”，192GB + 2TB 早鸟价 6599 美元

IT之家 9 月 28 日消息，极摩客 (GMKtec) 今日正式发布了基于 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器的“桌面 AI 超算”EVO-X5 Pro。该型号集成至高 192GB LPDDR5X-8533 内存，支持 320B LLM 本地运行。

EVO-X5 Pro 拥有 3 个 M.2 2280 SSD 盘位 (PCIe Gen4 ×4 + ×4 + ×1)，提供 2 个 USB-C 80Gbps、2 个 USB-C 40Gbps、2 个 10GbE RJ-45，内置独立 TPM 2.0 模块，支持带外管理。

IT之家了解到，EVO-X5 Pro 提供 2 种配置：