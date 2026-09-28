极摩客发布 EVO-X5 Pro“桌面 AI 超算”，192GB + 2TB 早鸟价 6599 美元

IT之家 9 月 28 日消息，极摩客 (GMKtec) 今日正式发布了基于 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器的“桌面 AI 超算”EVO-X5 Pro。该型号集成至高 192GB LPDDR5X-8533 内存，支持 320B LLM 本地运行。
EVO-X5 Pro 拥有 3 个 M.2 2280 SSD 盘位 (PCIe Gen4 ×4 + ×4 + ×1)，提供 2 个 USB-C 80Gbps、2 个 USB-C 40Gbps、2 个 10GbE RJ-45，内置独立 TPM 2.0 模块，支持带外管理。
IT之家了解到，EVO-X5 Pro 提供 2 种配置：
192GB + 2TB
常规价 6,799 美元（现汇率约合 45,686 元人民币），早鸟价 6,599 美元（现汇率约合 44,342 元人民币），限量 30 台的超级早鸟价 6,399 美元（现汇率约合 42,998 元人民币）。
192GB + 4TB
常规价 7,099 美元（现汇率约合 47,702 元人民币），早鸟价 6,899 美元（现汇率约合 46,358 元人民币），超级早鸟价 6,699 美元（现汇率约合 45,014 元人民币）。