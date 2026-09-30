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全球限 19 台：Caviar 推“终极”版苹果 iPhone Duo，移除后摄 + 黑色钛金属背板

2026/9/30 9:04:38 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 30 日消息，奢侈品厂商 Caviar 今天（9 月 30 日）发布公告，宣布在苹果 iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max 以及 iPhone Duo 三款机型上，定制推出 Black Edition 系列，每款限量 19 台，起售价 10,560 美元（IT之家注：现汇率约合 70,941 元人民币）

IT之家查询页面信息，本次官方推出的 Black Edition 系列共有 Titanium、Versus 和 Signature 三款常规改造产品，以及“终极”（Ultimate）和“超音速”（Supersonic）两款，改造移除后置摄像头、禁用前置摄像头。

其中 Supersonic 基于苹果 iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max 改造，完全移除后置摄像头，采用垂直拉丝黑色钛金属面板，全球限量 19 台，起售价为 10,770 美元（现汇率约合 72,351 元人民币）

而 Ultimate 基于苹果 iPhone Duo 改造，完全移除后置摄像头，采用垂直拉丝黑色钛金属面板，同样全球限量 19 台，起售价为 13,990 美元（现汇率约合 93,983 元人民币）

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关键词：苹果iPhone Duo

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