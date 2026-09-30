通用汽车下一代富锂锰基电池迈出重要一步，续航将比磷酸铁锂电池提升 33%

IT之家 9 月 30 日消息，当地时间 29 日，通用汽车宣布，下一代富锂锰基（LMR）电池将在与 LG 新能源共同运营的田纳西州斯普林希尔的 Ultium Cells 合资工厂量产。

通用汽车称，工厂将在今年年底启动改造，并于 2028 年完成。届时，该工厂将成为全球首座量产富锂锰基方形电芯的工厂。

据外媒 insideevs 报道，按照通用汽车的预期，新电池可使车辆续航里程比使用现有磷酸铁锂电池提高 33%。磷酸铁锂电池在中国市场占据主导地位，也是整个行业青睐的低成本电芯方案。通用汽车将在全尺寸皮卡和 SUV 上使用富锂锰基电池，EPA 工况续航里程将超过 644km。

从基本原理来看，富锂锰基电池与传统三元锂电芯相近，但钴和镍的占比低得多，而这两种材料开采污染较大，成本也很高。富锂锰基电池会大幅提高锰的占比。通用汽车称，锰更容易获取，开采和加工成本也更低。

这也是通用汽车认为富锂锰基电池能以接近磷酸铁锂电池的成本提供更长续航里程的原因之一。旗下续航里程最长的电动汽车仍会采用三元锂电池，富锂锰基电池则定位于三元锂电池和低成本的磷酸铁锂电池之间。

IT之家从报道中获悉，首批搭载富锂锰基电芯的电动汽车预计将在 2028 年推出。届时，这类电芯能否让大型 SUV 和皮卡相比目前在售车型获得实质性的用车经济性改善，也将得到检验。