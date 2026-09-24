危机感拉满：通用汽车内部每月比拼 AI 使用率

IT之家 9 月 24 日消息，通用汽车（General Motors，GM）的高管们正在人工智能应用方面展开一场“内部竞争”。

当地时间周三，通用汽车首席财务官保罗 · 雅各布森（Paul Jacobson）表示，直接向 CEO 玛丽 · 博拉（Mary Barra）汇报工作的高级管理层，会按照业务职能和部门比较每月的 AI 使用数据。

“玛丽的所有高级管理人员之间存在一种良性竞争。我们每个月都会公布各个职能部门和业务部门的使用情况。”雅各布森在伦敦举行的摩根大通（JPMorgan）美国全明星会议上表示，“这是整个公司范围内一种良性、健康的竞争。”

雅各布森透露，他所负责的团队目前在这场“竞赛”中“处于中游位置”。通用汽车发言人也确认，高管之间的确存在这种“友好竞争”。

近年来，通用汽车正在多个部门加快 AI 的应用。该公司此前告诉 Business Insider，AI 工具已经能够为汽车设计提供建议，并帮助公司识别供应链可能面临的风险。通用汽车首席产品官斯特林 · 安德森（Sterling Anderson）此前表示，其团队的目标是加快从汽车设计到量产的整个流程。

随着中国汽车企业凭借更低价格、续航更长的电动汽车技术不断扩大在全球市场的影响力，AI 已经成为底特律汽车制造商关注的核心领域之一。

IT之家注意到，雅各布森也提到了这种竞争压力。他表示，随着汽车制造商将更多产能转移到美国，以避开其他市场日益激烈的中国竞争，美国在一定程度上成为了“避风港”。

不过，雅各布森同时表示，通用汽车的 AI 战略仍处于“起步阶段”，公司还在探索这项技术究竟会如何改变自身业务。

他认为，AI 未来可能应用于车辆功能、产品质量以及制造等多个领域，并警告称，那些无法提高效率的企业将会“越来越落后”。

在财务部门，雅各布森希望 AI 能够帮助通用汽车的分析师获得某种“预知未来”的能力。

他表示，目前分析师大约 80% 的时间用于解释过去的业绩，20% 的时间用于预测接下来会发生什么。而他希望 AI 能够彻底扭转这一比例，让分析师将 80% 的时间用于预测未来走势。

“相比坐在这里思考已经发生了什么，然后据此进行推断，这会让我们的财务团队在各个方面都更加高效。”雅各布森表示，“AI 完成这件事的速度将远远超过我们任何一个人。”