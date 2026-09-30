易速马 X20 Pro 手柄国行上市：可调阻尼 TMR 摇杆 + 智能交互屏，低至 289 元

IT之家 9 月 30 日消息，易速马 (EasySMX) 现已在国内市场启动绝影 X20 Pro 手柄控制器的销售。这一产品支持三模连接，兼容 PC / Nintendo Switch / iOS / Android 平台，到手价低至 289 元。

X20 Pro 配备 TMR 摇杆，支持 4096 级分辨率、14bit 采样、12bit 输出，阻尼可在 40~80gf 区间调整，内部包含液态硅胶防磨环结构；扳机可在 9mm 行程霍尔效应线性传感器 / 3mm 行程微动间切换，并由叶片弹簧预载。

该手柄配备机械微动 ABXY (110gf, 0.3±0.1mm)、可换键帽 D-Pad；内置 4 颗转子马达，支持双区急停震动；集成六轴陀螺仪；提供 2 颗小肩键、2 颗固定式背键、2 颗可拆卸背键。

此外，X20 Pro 屏幕支持多种可视化交互界面；内置 1000mAh 电池，支持 1kHz 回报率；配备整合信号接收与充电功能的磁吸式三合一支架。

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