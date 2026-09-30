凯越机车回应网传“经销商集体跑路”“多次回头求张雪救命”：都不是事实

IT之家 9 月 30 日消息，今天（30 日）上午，凯越机车发文回应近期网络传闻。针对“凯越经营困难、经销商集体跑路”“张雪被净身出户”“凯越从 120 人缩至 2 人”“凯越逼走张雪”“资本方只想分红、拒绝继续投入”“凯越撑不住了、多次回头求张雪救命”“凯越老总赵洪说张雪机车没有技术研发只有广告和流量”等传闻，凯越机车表示：“以上相关说法我们均已关注到，也请大家相信，这些都不是事实。”

凯越机车表示，为了维护自身合法权益，自今年 6 月起，针对每一轮造谣传播事件，公司均已启动报警流程。经公安机关严格核查认定：蓄意捏造虚假信息、恶意造谣诽谤凯越，相关行为已涉嫌违法，目前部分造谣人员已被依法拘留。

凯越机车还坦言，自身并非完美的品牌，犯过错，发表过欠妥的言论，也走过不少弯路，对此坦然正视，并一直在积极修正。

IT之家从声明获悉，凯越机车称，凯越与张雪、乃至与其他国产摩托车品牌之间，从来不是非此即彼的对立关系。“张雪曾是凯越的重要一员，凯越今天的每一步，离不开他过去做出的重要贡献，这一点始终予以肯定。张雪本人也曾公开表示，支持凯越维护自身合法权益。今年春季，双方也曾公开握手、互相祝福。对于过往经历，我们尊重客观事实，也尊重双方各自的选择。”