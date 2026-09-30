电子病历 OFD-H 格式文件有了国家标准，医疗数据互通互认、手机就能查

IT之家 9 月 30 日消息，市场监管总局（国家标准委）批准发布 GB/T 48666—2026《电子病历版式文档技术要求》国家标准（OFD-H 标准），该标准将自 2027 年 4 月 29 日起正式实施。该标准由国家密码管理局归口，国家卫生健康委统计信息中心、中国电子技术标准化研究院等单位起草。

电子病历是医疗机构智慧化建设的核心。2025 年全国总诊疗人次达 106.5 亿，诊疗过程中产生了数量巨大、类型复杂的电子病历数据。医疗机构系统林立，电子病历格式各异，造成了信息系统集成难、数据整合共享难、病历归档利用难等问题。OFD-H 标准正为破解这些难题而研制。

OFD 是我国自主研发的版式文档标准，被称为“中国的 PDF”。OFD-H 以此为基础，针对我国电子病历特点建立统一规范，并基于国产商用密码升级病历安全防护，为核实文件来源、防范内容篡改提供坚实技术支撑，有利于提升关键医疗数据和核心业务的自主保障能力，维护医患双方合法权益。

针对病历资料分散、跨院系统对接难等问题，OFD-H 探索“文档即接口”的共享方式。医疗机构完成统一适配后，既可查阅来自不同机构的病历，也能核验来源、提取数据，减少系统重复对接，为转诊、区域医疗协作及互联网医疗等提供便利。

OFD-H 整合病历文书、医学影像、音视频和结构化数据等信息，同时支持可视化查看（人读）和计算机读取（机读），既便于医患双方查看，也为临床诊疗、科研和人工智能应用提供成体系的多模态数据。优化文件组织和资源存储，可有效降低病历存储和交换成本，并为归档利用提供有力支撑。

IT之家从市场监管总局公告获悉，OFD-H 可围绕健康中国和数字中国建设，依托现有居民健康服务体系，以患者为中心，逐步归集在不同地区、不同机构和不同时期的病历，形成贯穿全生命周期的“掌上健康档案”，让群众通过手机便可随时调取、规范使用和自主管理，更好提升健康服务的连续性与获得感。

下一步，市场监管总局将会同国家卫生健康委、国家电子文件管理部际联席会议办公室等有关部门扎实做好国家标准宣贯工作，推动 OFD-H 标准在智慧基层和智慧医院建设等场景中的应用，不断提升数智化便民、助医水平，助力健康中国建设。