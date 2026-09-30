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CounterPoint 称 iPhone 18 Pro / Max 在中国首周销量同比增 12%，苹果 33% 份额跃居第 38 周销冠

2026/9/30 11:46:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 30 日消息，市场调查机构 CounterPoint Research 今天（9 月 30 日）发布博文，报道称相比较 iPhone 17 Pro 系列，苹果 iPhone 18 Pro 系列在中国首周（第 38 周，统计口径为 3 天）同比增长 12%，推动苹果在 2026 年第 38 周登上中国智能手机周销量榜首，市场份额达到 33%。

IT之家援引该媒体注释，2026 年第 38 周覆盖 9 月 14 日至 9 月 20 日，苹果 iPhone 18 Pro 系列仅贡献其中 3 天销量（18 日 ~20 日），苹果仍在该周跃居中国智能手机周销量榜首，市场份额达到 33%。

报告称，早期换机需求、渠道支持和竞品价格变化，共同影响 iPhone 18 Pro 的首销表现。iPhone 18 基础版延迟上市，也可能促使部分消费者转向 Pro 系列。

中国智能手机周销量自 7 月以来持续同比双位数下滑。Counterpoint Research 表示，消费者需求受到存储成本上涨影响，9 月新品集中发布后，市场环比表现出现复苏预期。

参考

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