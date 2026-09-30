超 30 万辆 2009-2016 款保时捷“老车”焕发第二春，获官方无线苹果 CarPlay 等升级

IT之家 9 月 30 日消息，针对旗下的“老车”，保时捷正式推出新一代 PCCM Plus 车机，为超过 30 万辆 2009 至 2016 年款车型补上当代车机功能。

新款 PCCM Plus 适用于 997.2 和 991.1 代 911，以及 987.2、981 代 Boxster 和 Cayman。最受关注的升级，无疑是无线苹果 CarPlay 和 Android Auto。手机可通过蓝牙和 Wi-Fi 无线连接，上车后不用再到处找 USB 线。

新系统采用 7 英寸高分辨率触摸屏，并针对原车电子架构和内饰设计开发，原车配有多功能方向盘的车型也能继续使用方向盘按键。

原有车辆功能同样得到保留，导航指引和音乐信息仍可显示在仪表盘中，原厂音响、泊车雷达和倒车影像也能继续使用。Boxster 和 Cayman 还有一项额外升级：过去泊车雷达只能发出声音警告，换装新系统后，屏幕还能显示障碍物信息。

PCCM Plus 的升级也不只是把手机画面搬到车机上。行车电脑可以显示机油温度和机油压力，导航系统能够显示限速信息和卫星地图影像，Scenic Roads 功能还会专门寻找弯道更多的路线。看来保时捷也知道，有些车主连去哪儿找弯道都需要一点帮助。

IT之家获悉，根据销售市场不同，新系统支持 DAB、HD Radio、FM 和 AM 广播，还能通过蓝牙播放音乐，并显示歌曲名称和歌手信息。nano-SIM 卡槽可接入 4G 网络，地图支持 OTA 更新。部分市场还支持车辆停稳后播放流媒体视频。

保时捷也克制住了把老车内饰彻底“现代化”的冲动。即便装进一辆车龄 10 至 15 年的跑车，新屏幕也不会显得突兀。屏幕中的虚拟保时捷车型甚至可以设置成与车主车辆相同的车身颜色。

PCCM 和 PCCM Plus 后装车机已经推出多年，新一代产品成为迄今功能最丰富的版本，并把这种保留原厂风格的车机升级方案覆盖到更晚年份的当代“老车”。