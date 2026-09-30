玩手机就能轻松赚钱？央视起底“游戏测试”兼职黑灰产业链，上百年轻人被骗

IT之家 9 月 30 日消息，央视昨日报道了一种以“游戏测试”兼职为名的骗局。犯罪团伙以高薪兼职为诱饵，骗取求职者身份证原件和人脸核验信息，注册支付账户和网店，借助其身份进行犯罪活动。

据介绍，最近有一种名为“游戏测试”的兼职广告出现在网上。招聘广告称工作时段为晚上 8 点到次日早上 6 点，写明“无需实操，可以睡觉、玩手机”，并设置拉新奖励提成（IT之家注：成功介绍一人参与就能拿到 10 元提成）。

低门槛、高自由度再加上拉人头的额外收益，让这份兼职看上去格外诱人。因此，曾参与过正规游戏测试的小李很快动了心，随即邀约两名同学一同报名前往。然而，他们到现场后发现只有一间破旧房间，根本没有电脑和游戏设备。

工作人员要求在场年轻人注册支付账户开设游戏账号，配合人脸核验，并叮嘱不要私自登录顶掉账号。小李登录后发现名下多出新账号，内有 1 万元大额进账后迅速转出。

小李察觉异常后离开并注销账号。另一名求职者小陈经熟人介绍参与，当晚完成三次人脸核验，待到次日早上 7 点，拿到 200 元报酬离开。

北京警方接到线索后侦查发现，涉案公司以文化传媒名义注册，实际经营内容无关，法人及业务骨干支付账户有夜间大量资金涌入。警方查清该公司套取兼职人员身份信息，注册个人支付账户和网店，为境外犯罪团伙转移赃款。

北京警方组织统一收网，捣毁 9 处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人 21 名。该团伙先在社交平台投放广告，以“游戏测试、日结工资”吸引求职者，再约至指定地点索要身份证原件，诱导人脸核验。

获取身份材料后，嫌疑人批量注册个人支付账户并开设网店，将账户、网店及配套身份信息提供给境外犯罪团伙，形成“骗信息 — 注账号 — 养店铺 — 供通道”的黑灰产业链。

办案民警称，被害人分布全国多个省市，已核实上百人，大多为年轻人。受害者仅获百元左右报酬，身份信息却被反复利用，长期参与违法犯罪资金流转，面临法律风险和信息泄露风险。

警方提醒，凡以游戏测试、账号激活名义要求提供身份证信息、反复人脸识别的兼职，应高度警惕。不随意向他人提供身份证原件及人脸识别验证，发现非法买卖公民信息线索及时向公安机关举报。

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