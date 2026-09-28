央视起底手机弹窗广告乱象：“快应用”被滥用，违法成本远低于收益

IT之家 9 月 28 日消息，据央视新闻今日报道，深圳一名女士因邻居家起火报警，接警员发短信要求上传现场视频，点击后却弹出手机浏览器开屏广告，误触跳转耽误约一分钟。消防部门称，短信链接本身无广告，弹窗来自手机浏览器。

类似情况并非个例。大量网友反映老人手机通话、拍照等功能遭弹窗霸屏。安徽黄山一老人拍摄鱼灯表演，半分钟内弹窗跳转近 20 次。广西一网友家人使用微信时，不停弹出伪装成“女儿来电”的广告视频，且无法关闭。

央视援引专家的话表示，弹窗广告常与“快应用”技术有关。快应用原为系统内置的免安装应用形态，被滥用后可在后台生成悬浮窗，覆盖在其他应用上方。

IT之家注：快应用是系统内置的无需下载安装即可使用的应用形态，现被部分开发者滥用于推送弹窗广告。

弹窗设计暗藏陷阱。关闭键常被放置在屏幕左上角或右上角不易点击区域，或做成浅灰色小字，尺寸小于设计标准。部分弹窗设置虚假关闭键，用户稍有误碰即跳转。

法规方面，广告法、互联网广告管理办法要求弹窗广告显著标明关闭标志，确保一键关闭。工信部 2021 年发布的适老化规范明确禁止适老模式出现广告弹窗，并对关闭按钮位置大小作出限制。

弹窗广告背后是完整流量变现链条，涉及广告主、广告平台和 App 开发者。据奇安信安全专家陈锦添介绍，千次展示约 30 元，每次点击约 2.5 元。日活 100 万的应用每天触发三次弹窗，月收益可达 150 万元以上。

违规处罚方面，违反广告管理办法的罚款一般为 5000 元以上、3 万元以下。专家指出，违法成本远低于收益，是弹窗广告屡禁不止的主要原因。

监管面临技术挑战。开发者在上架前不触发弹窗，通过后台跟踪用户机型、区域，在特定时间地点突然触发，导致监控方难以取证和复现。

中国政法大学教授郭旨龙建议，对以弹窗广告为主要营业目标的主体，可设定罚款为违法所得或经营数额的 1 至 2 倍，并给予用户及时投诉举报渠道。今年 6 月，工信部已发文指导规范 App 信息窗口跳转行为。

专家提醒，若急需拨打求救电话却遭遇弹窗广告，大部分手机可快速连按侧边键 5 次，启动应急模式进行紧急呼叫。

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