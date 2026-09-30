奇瑞 iCAR V27 长续航版上市：纯电续航 300km、增配零重力座椅，18.98 万 / 20.38 万元

IT之家 9 月 30 日消息，今天（30 日）下午，奇瑞 iCAR V27 长续航版正式上市。新车提供两款车型配置，售价区间 18.98-20.38 万元。

新车纯电续航达到 300 公里，作为对比，在售车型的纯电续航为 210 公里。此外，新车还配备了零重力座椅以及星际舷窗双天幕。

300km 四驱猎鹰 500：18.98 万元

300km 四驱猎鹰 700：20.38 万元

IT之家获悉，此次新增的车型配备 51.2kWh 增程专用电池，内置宁德时代磷酸铁锂电芯，30%-80% 充电仅需 17 分钟；CLTC 纯电续航 300km，综合续航达到 1300km。同时，其支持 6kW 外放电。

iCAR V27 长续航版整体设计与在售车型保持一致，对配置和动力进行了部分升级。配置方面，新车前排主副驾增加零重力座椅，支持 4 向电动腰托、14 点按摩 8 种按摩模式，配备 255mm 无级电动腿托。

新车还搭载星际舷窗双天幕，经过 22 项 NVH 优化，高效隔绝风噪路噪。

智能驾驶辅助系统方面，新车搭载全套感知系统禾赛激光雷达，拥有 27 颗高精度传感器，激光雷达 + 毫米波雷达超声波雷达，全维融合感知，全天候识别障碍物。

新车提供猎鹰 700+ 智能驾驶辅助系统，配备 560TOPS 算力地平线征程 6P 芯片，全球首搭 HSD V2.1，具备端到端智驾能力。

动力方面，iCAR V27 长续航版搭载由 1.5T 发动机与电机组成的增程系统，总功率达 335kW，1 升油可发 3.71 度电。