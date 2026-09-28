奇瑞 iCAR V27 长续航版更多信息公布：零重力座椅，9 月 30 日上市

IT之家 9 月 28 日消息，奇瑞旗下 iCAR V27 长续航版更多信息公布，新车将于 9 月 30 日上市。

据介绍，该车搭载“大满配静音星际座舱”，配备零重力座椅，支持通风、加热、按摩，提供 14 点按摩、8 种按摩模式，前排主副驾 4 向电动腰托，星际舷窗双天幕 + 麂皮材质顶棚，7 块静音玻璃同级最多。

据此前官方预热，iCAR V27 长续航版搭载 51.2kWh 超大增程专用电池，采用宁德时代磷酸铁锂电芯，支持 300km CLTC 纯电续航、6kW 外放电，30%-80% 快充仅需 17 分钟。

IT之家注意到，奇瑞 iCAR 首款增程 SUV 车型 V27 已于今年 3 月 13 日上市，该车是一款硬派方盒子中大型 SUV，搭载 1.5T 增程系统，号称“最好开的 5 米方盒子”。

210km 两驱猎鹰 500：16.98 万元

200km 四驱猎鹰 500：18.28 万元

200km 四驱猎鹰 700：19.68 万元

iCAR V27 采用由 1.5T 发动机与电机组成的增程系统，发动机最大功率为 105kW，并会拥有后驱以及四驱版本，其中四驱版最大功率达到 335kW，纯电续航 200km（四驱版）/210km（两驱版），综合续航 1200km（四驱版）/1230km（两驱版）。