奇瑞 iCAR V27 长续航版汽车官宣搭载 51.2kWh 电池：宁德时代电芯、300 公里纯电续航

IT之家 9 月 27 日消息，奇瑞 iCAR 汽车今日宣布，iCAR V27 长续航版搭载 51.2kWh 超大增程专用电池，采用宁德时代磷酸铁锂电芯，支持 300km CLTC 纯电续航、6kW 外放电，30%-80% 快充仅需 17 分钟。

新车还搭载“超级黄金增程”系统，采用 1.5T 中国心十佳增程专用发动机，热效率达 45.79%，总驱动功率 335kW，1 升油可发 3.71 度电。

根据规划，这款新车将于 9 月 30 日上市。

参考IT之家此前报道，奇瑞 iCAR 首款增程 SUV 车型 V27 已于今年 3 月 13 日上市，该车是一款硬派方盒子中大型 SUV，搭载 1.5T 增程系统，号称“最好开的 5 米方盒子”。

210km 两驱猎鹰 500：16.98 万元

200km 四驱猎鹰 500：18.28 万元

200km 四驱猎鹰 700：19.68 万元

iCAR V27 采用由 1.5T 发动机与电机组成的增程系统，发动机最大功率为 105kW，并会拥有后驱以及四驱版本，其中四驱版最大功率达到 335kW，纯电续航 200km（四驱版）/210km（两驱版），综合续航 1200km（四驱版）/1230km（两驱版）。