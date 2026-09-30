传祺 BU 总裁黄坚回归广汽丰田，担任中方负责人

IT之家 9 月 30 日消息，据晚点 LatePost 今日报道，传祺 BU 总裁黄坚今日正式回归广汽丰田，担任执行副总经理。

针对该信息，广汽方面回应该媒体表示，本次是根据集团经营发展与组织能力建设需要作出的正常人事调整，黄坚兼具集团战略规划以及合资和自主品牌多领域管理经验，期待其后续助力广汽丰田夯实经营基本盘、开拓新局面。

报道称，作为合资公司，广汽丰田由中日两方管理团队共同经营，总经理一般由丰田指派日本籍高管出任，执行副总经理则通常由中国籍高管担任，被认为是中方团队的主要负责人。

黄坚在广汽工作了 28 年，曾担任广汽集团规划发展部部长，2020 年调任广汽丰田分管采购、财务、生产及工厂管理等多个领域，亲历了广汽丰田新能源转型的整个过程，2026 年 1 月出任传祺 BU 总裁。

IT之家注意到，此次变动正值广汽与一汽的重要合作节点。广汽集团 9 月 28 日发布公告，拟通过发行股份的方式购买一汽丰田汽车有限公司 50% 的股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

一汽丰田由一汽股份与丰田汽车合资组建，与广汽丰田形成南北双合资格局。本次交易将推动南北丰田协同运营，稳固合资业务盈利基本盘。通过统筹整合双方本地化研发、供应链体系、生产基地、市场拓展等资源，放大规模协同效应，减少重复投入、分摊技术创新成本、集中力量攻坚关键核心技术，进一步提升公司综合竞争力，助力企业在汽车产业链重构中抢占先机，加快打造具有国际竞争力的头部汽车集团。

根据中国汽车工业协会的数据，2025 年南北丰田合计销量占合资乘用车销量的比例为 17.03%，市场份额位居合资品牌前列，南北合资公司协同运营落地，有利于提升公司在合资品牌的市场地位，为企业长期稳健发展提供有力支撑。