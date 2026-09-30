蔚来丝绸之路换电路线全线贯通：全程 3605 公里，布局 33 座换电站

IT之家 9 月 30 日消息，蔚来今日宣布，蔚来丝绸之路换电路线于 9 月 26 日正式全线贯通。

从陕西西安到新疆霍尔果斯，全程 3,605 公里，沿途布局 33 座蔚来换电站。随着这条路线贯通，从全国任意一座换电站出发，均可全程换电抵达中国大陆所有省级行政区。

路线：西安 → 兰州 → 武威 → 张掖 → 酒泉 → 嘉峪关 → 瓜州 → 哈密 → 吐鲁番 → 乌鲁木齐 → 独山子 → 博州 → 霍尔果斯

全程 3,605 公里，33 座换电站。从西安大雁塔出发，沿河西走廊一路向西，看张掖丹霞与嘉峪关。进入新疆后经哈密、吐鲁番、乌鲁木齐，过赛里木湖，终抵霍尔果斯，推荐游玩时间 10—14 天。

IT之家获悉，蔚来官方还推荐了多条“新疆加电风景线”：

独库公路｜一日行四季，十里不同天

推荐游玩：5—7 天

路线：乌鲁木齐 → 昌吉 → 石河子 → 奎屯 → 独山子 → 克拉玛依 → 伊犁 → 巴州 → 库车

全程 807 公里，20 座充换电站。从独山子大峡谷出发，经那拉提、巴音布鲁克一路向南，穿行红山石林。峡谷、草原、山地接连转换。

喀纳斯线｜赴一场阿勒泰的金色之约

推荐游玩：5—7 天

路线：乌鲁木齐 → 昌吉 → 石河子 → 奎屯 → 克拉玛依 → 福海 → 布尔津

全程 984 公里，19 座充换电站。从乌鲁木齐一路向北，经福海、布尔津至喀纳斯。沿湖步行，看神仙湾、月亮湾、卧龙湾在秋林间次第展开。

伊犁河谷线｜把脚步放慢，走进山谷与小城

推荐游玩：5—7 天

路线：乌鲁木齐 → 昌吉 → 石河子 → 奎屯 → 独山子 → 新源 → 巩留 → 特克斯 → 昭苏 → 伊宁

全程 1,076 公里，23 座充换电站。沿河谷前行，在恰西看森林草坡，到喀拉峻感受开阔山脊，再去特克斯八卦城走走。

新疆西海环线｜从天山到胡杨，收集一路秋色

推荐游玩：9—12 天

路线：乌鲁木齐 → 昌吉 → 石河子 → 奎屯 → 克拉玛依 → 新源 → 库车 → 轮台 → 库尔勒 → 吐鲁番 → 乌鲁木齐

全程 1,867 公里，26 座充换电站。从乌鲁木齐一路向西，在世界魔鬼城看风蚀雅丹，到轮台寻金色胡杨，去博斯腾湖看水天辽阔，最后驶入吐鲁番，在葡萄沟的藤荫与果香中收尾。

赛里木湖线｜一路向西，去看雪山下的蓝

推荐游玩：3—4 天

路线：乌鲁木齐 → 昌吉 → 石河子 → 奎屯 → 乌苏 → 精河 → 赛里木湖

全程 679 公里，18 座充换电站。在赛里木湖，沿湖慢行，看湖水、雪山与渐染秋色的岸线。