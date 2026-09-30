2026 年 9 月 209 款游戏版号下发，米哈游《源初之结》过审

IT之家 9 月 30 日消息，国家新闻出版署今日发布了 2026 年 9 月份国产网络游戏审批信息，206 款国产游戏过审，包括米哈游《源初之结》、祖龙娱乐《诡秘之主：愚者》、恺英网络《龙之谷：觉醒》、四三九九《火线精英：突围》《绘梦街区》、游卡网络《三国杀：天命棋局》等。
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|暗夜勇士
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|杭州玛伊克软件技术有限公司
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|天津科学技术出版社有限公司
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|被美食包围了
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|游艺春秋网络科技（北京）有限公司
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|长歌霸业
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|移动-休闲益智
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|大王有旨
|移动
|北京闪联互动网络科技有限责任公司
|实丰互娱（广州）数字科技有限责任公司
|巅峰大玩家
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|斗破苍穹：帝炎
|移动
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|上海拓雄网络科技有限公司
|方寸之间
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|上海乐蜀网络科技股份有限公司
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|北京中电电子出版社
|北京年余科技有限公司
|封天魔兽
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|上海沁奇亚信息科技有限公司
|封印之书
|移动-休闲益智
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|北京双链星恒科技有限公司
|烽火江湖
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|杭州风升网络有限公司
|疯狂开火
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|上海星翼网络信息有限公司
|疯狂领地
|移动-休闲益智
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|海南悦玩科技有限公司
|风暴突围队
|移动、客户端
|华中科技大学电子音像出版社
|湖北盛天网络技术股份有限公司
|怪物文明
|移动、客户端、网页
|天津科学技术出版社有限公司
|北京新央科技有限公司
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|移动
|第一视频通信传媒有限公司
|杭州风娱科技有限公司
|诡秘之主：愚者
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|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
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|滚动的世界
|移动-休闲益智
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|海底世界
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|杭州润趣科技有限公司
|海南雍淼网络科技有限公司
|洪荒仙凡传
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|湖北长江传媒数字出版有限公司
|幻境科技（辽宁）有限公司
|画境迷宫
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
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|欢乐消消大闯关
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|幻灵御剑
|移动-休闲益智
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|上海阅赛网络科技有限公司
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|重庆贰伍八八网络科技有限公司
|幻域冒险
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|炫彩互动网络科技有限公司
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|荒域霸业
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|上海去游网络科技有限公司
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|移动
|广州四三九九信息科技有限公司
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|四三九九网络股份有限公司
|四三九九网络股份有限公司
|家园特快
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|假日合合
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|北京联合出版有限责任公司
|深圳像素之洲科技有限公司
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|移动-休闲益智
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|精灵对战大师
|移动
|上海商国网络科技发展有限公司
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|鲸上城堡
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|北京壹叁壹叁网络科技有限公司
|绝世苍穹
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|杭州润趣科技有限公司
|杭州境缘文化传播有限公司
|菌临城下
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|开天神将
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|北京校园之星科技有限公司
|北京弘游信息科技有限公司
|篮球经理 2
|移动
|天津科学技术出版社有限公司
|北京帝江网络科技有限公司
|浪漫旅途
|移动-休闲益智
|四川广益聚慧科技有限公司
|广州趣多多网络技术有限公司
|雷霆霸域
|移动
|北京闪联互动网络科技有限责任公司
|绍兴市康展网络科技有限公司
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|灵剑山之旅
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|海口猛犸象网络科技有限公司
|灵霄降魔
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|南京迈乐游信息技术有限公司
|灵域归境
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|上海莲城游梦科技有限公司
|领地大冲刺
|移动
|广东太平洋电子出版社有限公司
|深圳市鱼溪堂互动科技有限公司
|龙城烈歌
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|沈阳掌上玩游网络科技有限公司
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|重庆柿紫互娱网络科技有限公司
|龙烬归墟
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|湖北省扬子江影音有限责任公司
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|龙之谷：觉醒
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|杭州辰觉网络科技有限公司
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|上海商国网络科技发展有限公司
|北京舒克互娱科技有限公司
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|海南风之印科技有限公司
|萌将刷刷乐
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|上海易娱网络科技有限公司
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|深圳市动能无线传媒有限公司
|萌新生存之路
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|杭州紫府网络科技有限公司
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|北京星穹创境科技有限公司
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|迷失岛 5 洪流
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|名将快跑
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|魔力宝贝：境界线上的轮回
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|魔灵大陆
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|杭州润趣科技有限公司
|杭州炫灼科技有限公司
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|暖暖餐厅
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|北京闪联互动网络科技有限责任公司
|五秒互娱（深圳）科技有限公司
|奇迹曙光
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|河北冠林数字出版有限公司
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|奇迹武神
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|奇妙大作战
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|湖南电子音像出版社有限责任公司
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|球球小时光
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|上海润威诺信息科技有限公司
|热血烈刀
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|上海璟幽信息科技有限公司
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|成都静水流深科技有限公司
|少侠别冲动
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|合肥乐堂动漫信息技术有限公司
|北京启米创界网络科技有限公司
|深海两万里
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|华东理工大学电子音像出版社
|上海深与蓝信息科技有限公司
|深空七号
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|四川广益聚慧科技有限公司
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|杭州群游科技有限公司
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|海口精灵进化史科技有限公司
|史诗台球
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|天津电子出版社有限公司
|北京金海部落文化有限公司
|守护地下城
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|北京友尚文化发展有限公司
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|上海乐蜀网络科技股份有限公司
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|水晶大师
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|成都盈众九州网络科技有限公司
|成都蓝飞互娱科技有限公司
|水排序
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|北京红海无限科技发展有限公司
|踏云归
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|北京畅元国讯科技有限公司
|深圳市梦乐网络科技有限公司
|太初仙劫
|移动
|深圳市东方博雅科技有限公司
|广州游雁网络科技有限公司
|太古封仙
|移动
|成都电子科大出版社有限责任公司
|上海游诗网络科技有限公司
|太空天梯
|移动
|大同出版传媒有限公司
|元境生生（北京）科技有限公司
|糖豆大挑战
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京二加二信息科技有限公司
|桃园：将帅录
|移动
|北京中电电子出版社
|江苏七龙网络科技有限公司
|逃出重围
|移动-休闲益智
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|天赐的声音
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|天津科学技术出版社有限公司
|浙江新蓝网络传媒有限公司
|天临混元
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|成都蜀码云航科技有限公司
|天穹霸业
|移动
|福建电子音像出版社有限责任公司
|北京麟芸科技有限公司
|天人决命
|移动、客户端
|北京闪联互动网络科技有限责任公司
|上海莲镜网络科技有限公司
|天天爱冲锋
|移动-休闲益智
|北京中娱在线网络科技有限公司
|广州快狼网络科技有限公司
|天天斗群英
|移动
|华东理工大学电子音像出版社
|上海途唐网络科技有限公司
|铁血武将
|移动-休闲益智
|上海要玩网络技术有限公司
|上海城游网络科技有限公司
|通关算你秀
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|上海久宜网络科技有限公司
|同盟战纪
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|海南速玩互动网络科技有限公司
|万里争锋
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|南京智威诺网络科技有限公司
|王城战神
|移动、客户端
|天津科学技术出版社有限公司
|北京掌游星空科技有限公司
|王牌排球
|移动-休闲益智
|北京百度多酷科技有限公司
|江西启游互动科技有限公司
|王者序列
|移动
|北京校园之星科技有限公司
|杭州游哲互动科技有限公司
|望月屋
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|上海如赞科技有限公司
|蔚蓝禁区
|移动
|武汉手盟网络科技股份有限公司
|武汉手盟网络科技股份有限公司
|文字达人
|移动-休闲益智
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|长沙指极星科技有限公司
|我的欢乐传奇
|移动-休闲益智
|第一视频通信传媒有限公司
|深圳市慧瑾通科技有限公司
|我的幻想世界
|移动、客户端
|华中科技大学电子音像出版社
|济南维克多网络科技有限公司
|我的山海日记
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|海南蜜瓜互娱科技有限公司
|我叫 MT：荣耀之战
|移动
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|我在精灵村种田这件事
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|北京火焰纹章网络科技有限公司
|我在灵界修大仙
|移动
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|厦门游动网络科技有限公司
|无界冒险
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|杭州紫府网络科技有限公司
|奇创星动（北京）信息科技有限公司
|无用之人：登神长阶
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|华中科技大学电子音像出版社
|深圳市奥古布古网络科技有限公司
|武道龙途
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|北京联众互动网络股份有限公司
|厦门任势网络科技有限公司
|西游平魔录
|移动
|广州谷得网络科技有限公司
|厦门趣合互动网络科技有限公司
|侠客行不行
|移动
|天津新创元科技有限公司
|西安千讯傲游网络科技有限公司
|仙逆：破境
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|广东太平洋电子出版社有限公司
|广州乐牛软件科技有限公司
|仙武三国
|移动、客户端
|天津科学技术出版社有限公司
|北京云麟之光科技有限公司
|小兵向前冲
|移动-休闲益智
|北京畅元国讯科技有限公司
|上海灿昕兰科技有限公司
|小道城池
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉萌玩天下网络科技有限公司
|小侠客闯江湖
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|深圳市掌上方舟科技有限公司
|心动奇遇
|移动-休闲益智
|北京百度多酷科技有限公司
|成都锦宏图网络科技有限公司
|心动时刻
|移动-休闲益智
|四川广益聚慧科技有限公司
|北京元启云途科技有限公司
|星际战澜
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉龙梦思创科技有限公司
|星粒派对
|移动-休闲益智
|上海锦游网络技术有限公司
|上饶市猴卫士网络科技有限公司
|星梦奇迹
|移动-休闲益智
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海晓之珀网络科技有限公司
|妖灵进化史
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|海口未来前线科技有限公司
|一剑平妖：归途
|移动
|北京联众互动网络股份有限公司
|北京酷讯互动科技有限公司
|一念无双
|移动
|广东太平洋电子出版社有限公司
|广州虎粤网络科技有限公司
|一念修仙
|移动
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海趣玩派网络科技有限公司
|一起打通关
|移动-休闲益智
|北京中娱在线网络科技有限公司
|长沙元指网络科技有限公司
|移阵破围
|移动-休闲益智
|天津新创元科技有限公司
|海南广昂网络科技有限公司
|英雄别停手
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京游发网络科技有限责任公司
|英雄秘域
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|海南咕咕嘎嘎科技有限公司
|英雄闹翻天
|移动
|北京联众互动网络股份有限公司
|成都绿洲跃动互动科技有限公司
|英雄突围
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|厦门歆阳网络科技有限公司
|英雄阵线
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海口欢谷互动网络信息有限公司
|英雄至上
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海冰峰智科信息有限公司
|勇士不后退
|移动-休闲益智
|北京校园之星科技有限公司
|海南森通网络科技有限公司
|勇者巅峰路
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|海口巅峰觉醒科技有限公司
|永恒战刃
|移动
|北京校园之星科技有限公司
|上海酷樽信息科技有限公司
|御剑巡天
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|杭州必可科技有限公司
|源初之结
|移动、客户端
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海米哈游影铁科技有限公司
|云端小仙宗
|移动
|广州盈正信息技术有限公司
|广州霆行网络科技有限公司
|战魂骑士
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|长沙梵星耀科技有限公司
|战龙神将
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|南京淮游网络科技有限公司
|战团传奇
|移动
|迈奔灵动科技（北京）有限公司
|上海迷境网络科技有限公司
|赵云与阿斗
|移动-休闲益智
|广东趣炫网络股份有限公司
|北京蜜獾工坊科技有限公司
|遮天：荒古圣体
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海玮骐科技有限公司
|遮天：天骄帝路
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海客迹科技有限公司
|真仙录
|移动
|北京畅游时代数码技术有限公司
|北京畅游时代数码技术有限公司
|争锋时刻
|移动-休闲益智
|北京北纬通信科技股份有限公司
|北京北纬通信科技股份有限公司
|征将传奇
|移动
|北京校园之星科技有限公司
|成都翌昇晖信息科技有限公司
|征途骑士团
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|成都上游数字娱乐有限公司
|指尖攻防
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海亚凯宸远科技有限公司
|指尖剑仙
|移动
|北京闪联互动网络科技有限责任公司
|成都极核数娱科技有限公司
|指尖之战
|移动-休闲益智
|北京目标在线科技有限公司
|苏州橙美信息技术有限公司
|秩序霸业
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|淮安橙意互娱网络有限公司
|终律链接
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|广州终律科技有限公司
|终末余烬
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|成都艾奇普科技有限公司
|逐梦之路
|移动-休闲益智
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海晓珀网络科技有限公司
|主公别慌啊
|移动
|北京中娱在线网络科技有限公司
|嘉丰永道（北京）科技股份有限公司
|筑梦之旅
|移动-休闲益智
|重庆天健电子音像出版有限公司
|上海盛也网络技术有限公司
|捉妖奇缘
|移动
|福建电子音像出版社有限责任公司
|上海象兴网络科技有限公司
|足球明星杯：射门挑战赛
|移动-休闲益智
|天津新创元科技有限公司
|天津纵泽科技有限公司
此外，9 月有三款进口网络游戏获得版号，分别为《3 对 3 街篮》《热血江湖：重启》《现代坦克》。
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|3 对 3 街篮
|客户端
|上海昊嘉信息技术有限公司
|上海昊嘉信息技术有限公司
|热血江湖：重启
|移动
|上海恺英网络科技有限公司
|杭州辰游网络科技有限公司
|现代坦克
|移动、客户端
|北京空中信使信息技术有限公司
|北京空中信使信息技术有限公司
还有 15 款游戏进行了信息变更审批，IT之家附名单如下：
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|变更信息
|出将入相
|移动、客户端
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|成都出将入相科技有限公司
|原申报版本增加移动端
|此生无白
|移动
|苏州好玩友网络科技有限公司
|苏州沁游网络科技有限公司
|变更版本
|烽烟破晓
|移动、客户端
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州云欣谷网络科技有限公司
|原名《烽烟》
|攻城三国志
|移动、客户端
|北京闪联互动网络科技有限责任公司
|南京踢扑网络科技有限公司
|原出版单位（天津电子出版社有限公司）、原运营单位（深圳市万游引力科技有限公司）、原申报版本增加客户端、变更版本
|舰队指挥官
|移动
|厦门吉比特网络技术股份有限公司
|厦门闪游网络科技有限公司
|原运营单位（厦门雷霆互动网络有限公司）
|巨龙与纷争
|移动、客户端
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海莉莉丝网络科技有限公司
|原名《万龙觉醒》
|凯旋纪元
|移动
|北京百度多酷科技有限公司
|北京依锐网络科技有限公司
|原名《扣扣历险记》
|潜水员戴夫
|移动、客户端、游戏机-PS5
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|成都浩梦齐帆科技有限公司
|原申报版本增加游戏机-PS5
|全植英雄：对决
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|上海身外身科技有限公司
|原运营单位（江苏凤凰数字传媒有限公司）
|绒雪行动
|移动、客户端
|广州四三九九信息科技有限公司
|广州桃木科技有限公司
|原名《绒爪行动》、原申报版本增加客户端
|头号禁区
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海翼霖科技有限公司
|原运营单位（上海沐漪网络科技有限公司）
|卧龙吟 2
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|浙江五翼互娱网络科技有限公司
|原运营单位（上海游奇网络有限公司）
|香香猪大冒险
|移动、客户端
|上海锦游网络技术有限公司
|上海剑圣网络科技有限公司
|原出版单位（上海科学技术文献出版社有限公司）、原申报版本增加客户端
|斩妖行
|客户端
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|原出版单位（上海蓝颢网络科技有限公司）、原运营单位（上海幻电信息科技有限公司）
|占城大师
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉市多比特信息科技有限公司
|原运营单位（武汉汇多互动信息技术有限公司）