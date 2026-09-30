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2026 年 9 月 209 款游戏版号下发，米哈游《源初之结》过审

2026/9/30 18:04:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 30 日消息，国家新闻出版署今日发布了 2026 年 9 月份国产网络游戏审批信息，206 款国产游戏过审，包括米哈游《源初之结》、祖龙娱乐《诡秘之主：愚者》、恺英网络《龙之谷：觉醒》、四三九九《火线精英：突围》《绘梦街区》、游卡网络《三国杀：天命棋局》等。

米哈游《源初之结》

▲ 米哈游《源初之结》
名称申报类别出版单位运营单位
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真仙录移动北京畅游时代数码技术有限公司北京畅游时代数码技术有限公司
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指尖剑仙移动北京闪联互动网络科技有限责任公司成都极核数娱科技有限公司
指尖之战移动-休闲益智北京目标在线科技有限公司苏州橙美信息技术有限公司
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捉妖奇缘移动福建电子音像出版社有限责任公司上海象兴网络科技有限公司
足球明星杯：射门挑战赛移动-休闲益智天津新创元科技有限公司天津纵泽科技有限公司

此外，9 月有三款进口网络游戏获得版号，分别为《3 对 3 街篮》《热血江湖：重启》《现代坦克》。

名称申报类别出版单位运营单位
3 对 3 街篮客户端上海昊嘉信息技术有限公司上海昊嘉信息技术有限公司
热血江湖：重启移动上海恺英网络科技有限公司杭州辰游网络科技有限公司
现代坦克移动、客户端北京空中信使信息技术有限公司北京空中信使信息技术有限公司

还有 15 款游戏进行了信息变更审批，IT之家附名单如下：

名称申报类别出版单位运营单位变更信息
出将入相移动、客户端江苏凤凰数字传媒有限公司成都出将入相科技有限公司原申报版本增加移动端
此生无白移动苏州好玩友网络科技有限公司苏州沁游网络科技有限公司变更版本
烽烟破晓移动、客户端浙江出版集团数字传媒有限公司杭州云欣谷网络科技有限公司原名《烽烟》
攻城三国志移动、客户端北京闪联互动网络科技有限责任公司南京踢扑网络科技有限公司原出版单位（天津电子出版社有限公司）、原运营单位（深圳市万游引力科技有限公司）、原申报版本增加客户端、变更版本
舰队指挥官移动厦门吉比特网络技术股份有限公司厦门闪游网络科技有限公司原运营单位（厦门雷霆互动网络有限公司）
巨龙与纷争移动、客户端上海科学技术文献出版社有限公司上海莉莉丝网络科技有限公司原名《万龙觉醒》
凯旋纪元移动北京百度多酷科技有限公司北京依锐网络科技有限公司原名《扣扣历险记》
潜水员戴夫移动、客户端、游戏机-PS5江苏凤凰数字传媒有限公司成都浩梦齐帆科技有限公司原申报版本增加游戏机-PS5
全植英雄：对决移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司上海身外身科技有限公司原运营单位（江苏凤凰数字传媒有限公司）
绒雪行动移动、客户端广州四三九九信息科技有限公司广州桃木科技有限公司原名《绒爪行动》、原申报版本增加客户端
头号禁区移动上海文艺音像电子出版社有限公司上海翼霖科技有限公司原运营单位（上海沐漪网络科技有限公司）
卧龙吟 2移动上海同济大学电子音像出版社有限公司浙江五翼互娱网络科技有限公司原运营单位（上海游奇网络有限公司）
香香猪大冒险移动、客户端上海锦游网络技术有限公司上海剑圣网络科技有限公司原出版单位（上海科学技术文献出版社有限公司）、原申报版本增加客户端
斩妖行客户端杭州电魂网络科技股份有限公司杭州电魂网络科技股份有限公司原出版单位（上海蓝颢网络科技有限公司）、原运营单位（上海幻电信息科技有限公司）
占城大师移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司武汉市多比特信息科技有限公司原运营单位（武汉汇多互动信息技术有限公司）
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