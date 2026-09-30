2026 年 9 月 209 款游戏版号下发，米哈游《源初之结》过审

IT之家 9 月 30 日消息，国家新闻出版署今日发布了 2026 年 9 月份国产网络游戏审批信息，206 款国产游戏过审，包括米哈游《源初之结》、祖龙娱乐《诡秘之主：愚者》、恺英网络《龙之谷：觉醒》、四三九九《火线精英：突围》《绘梦街区》、游卡网络《三国杀：天命棋局》等。

▲ 米哈游《源初之结》

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此外，9 月有三款进口网络游戏获得版号，分别为《3 对 3 街篮》《热血江湖：重启》《现代坦克》。

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还有 15 款游戏进行了信息变更审批，IT之家附名单如下：