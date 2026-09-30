启境 GX7 全国交付保证权益上线：10 月 7 日前下订 4 周交付，超期补偿 1000 积分 / 日

IT之家 9 月 30 日消息，启境汽车今日宣布，启境 GX7 全力保障交付，产线节假日不停工冲刺产能。

官方同步上线了全国交付保证权益：10 月 7 日前下订 4 周交付，超期补偿 1000 积分 / 日（10 积分在华为乾崑 App 商城可抵扣 1 元）。

据IT之家此前报道，启境 GX7 于 9 月 23 日上市，限时权益价区间 22.99 万-29.19 万元。

增程 Ultra 版：上市指导价 23.99 万元，限时权益价 22.99 万元，限时置换价 22.19 万元

增程 Ultra 双电机版：上市指导价 25.99 万元，限时权益价 24.99 万元，限时置换价 24.19 万元

增程 Ultra 三电机版：上市指导价 30.19 万元，限时权益价 29.19 万元，限时置换价 28.39 万元

启境 GX7 搭载华为七大汽车智能化解决方案：华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、华为乾崑赤兔平台、华为乾崑车载光、华为乾崑车云、华为鲸鳍通信、华为智擎电驱。

启境 GX7 车身尺寸为长 5099 mm、宽 2006 mm、高 1750 mm，轴距 3070 mm；是搭载面向 L3 级自动驾驶架构的车型，实现供电、转向、制动、通信、定位、算力、感知、交互全链路八大冗余。