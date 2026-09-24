启境 GX7 上市 18 小时大定 15,318 台：广汽携手华为乾崑打造，限时权益价 22.99 万起

IT之家 9 月 24 日消息，启境汽车今日宣布，启境 GX7 上市 18 小时大定破 15,318 台，全国已开始陆续交付，限时权益价区间 22.99 万-29.19 万元。

作为广汽携手华为乾崑打造高端智能汽车品牌，启境 GX7 搭载华为七大汽车智能化解决方案：华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、华为乾崑赤兔平台、华为乾崑车载光、华为乾崑车云、华为鲸鳍通信、华为智擎电驱。

增程 Ultra 版：上市指导价 23.99 万元，限时权益价 22.99 万元，限时置换价 22.19 万元

增程 Ultra 双电机版：上市指导价 25.99 万元，限时权益价 24.99 万元，限时置换价 24.19 万元

增程 Ultra 三电机版：上市指导价 30.19 万元，限时权益价 29.19 万元，限时置换价 28.39 万元

IT之家注意到，启境 GX7 车身尺寸为长 5099 mm、宽 2006 mm、高 1750 mm，轴距 3070 mm；有茶卡银、梅里白、贝加尔蓝、西湖烟紫、普罗旺斯紫、帕米尔黑六款车色可选。

该车拥有独一无二的 20 秒一键纯平大床，支持实体按键、中控控制、语音控制三种触发方式。前排搭载华为双 15.6 英寸车载智慧屏，后排拥有车内 32 英寸私享影院（HUAWEI XSCENE 2K 激光投影）；车外则拥有 46 英寸户外巨幕，同样为 HUAWEI XSCENE 2K 激光投影。

启境 GX7 搭载 HUAWEI SOUND 音响，配备 21 个独立扬声器，可实现 7.1.4 环绕立体沉浸声场，支持无麦 K 歌功能；首发 HUAWEI SOUND AI 交互式星环散射体。

启境 GX7 是鸿蒙座舱 6 首批搭载车型，该车首发萌宠小紫貂“奇奇”，可随车辆状态实时互动。小艺升级为畅聊 Agent，配备 AMS 舱内融合感知，可识别儿童头手伸出窗外并主动告警。

启境 GX7 还是唯一搭载面向 L3 级自动驾驶架构的车型，实现供电、转向、制动、通信、定位、算力、感知、交互全链路八大冗余；同级唯一 4 颗激光雷达，搭载 38 个高性能传感器（前向 14 个、后向 12 个、侧向 12 个）；首批搭载华为乾崑智驾 ADS 5，车位到车位 3.0、离车泊入、手势泊出全场景覆盖。

这款新车的不同版本配置见下图：