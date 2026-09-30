CDPR 兑现承诺：《巫师 3》卡带可无限次解锁任天堂 Switch 2 免费升级，借一张卡带就能领

IT之家 9 月 30 日消息，CDPR 旗下游戏《巫师 3：狂猎 — 重制版》9 月 29 日正式上线，拥有原版游戏的玩家可免费升级。本作带来一系列改进，包括画面、玩法等多方面升级。

有 Reddit 用户反馈称，持有 Switch 原版实体卡带的玩家，可将卡带插入 Switch 2 主机，更新游戏后即可在游戏菜单内免费领取《巫师 3：狂猎 — 重制版》，领取成功后无需插卡也能继续游玩（领取的数字版会绑定至账户）。

目前已有多位玩家验证，CDPR 允许同一张实体卡带被无限次使用。这意味着，玩家只需借一张或租一张原版卡带，就能免费解锁 Switch 2 重制版。该福利源于 CDPR 此前承诺：重制版升级在所有平台免费，实体版同样适用。

《巫师 3》重制版新增内容包括重新设计的技能系统、改进的战斗与移动、翻新的坐骑操控、增强的怪物行为、护甲幻化、扩展的拍照模式、新处决动画等。其他改进涵盖跨平台模组支持、新任务追踪、沉浸式冥想、精化动画、UI 改进、拾取系统重做、动态模糊刷新、无障碍功能、HDR 改进、光线追踪改进、全局光照重做、新着色模型与次表面散射等。

另外，重制版已包含《石之心》与《血与酒》两部扩展包。付费的第三部扩展包《旧时曲》计划于 2027 年推出，具体日期未定。

任天堂 Switch 2 重制版下载约需 50GB 存储空间。未持有原版的玩家可直接在 eShop 以 59.99 美元（现汇率约合 403 元人民币）、399 港币（IT之家注：现汇率约合 341.6 元人民币）、7,490 日元（现汇率约合 319.6 元人民币）购买。