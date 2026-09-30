微软 Win11 27H2 前瞻：预计将基于全新 Strontium 平台，Win12 仍难现身

IT之家 9 月 30 日消息，据 Windows Central 今日报道，尽管微软尚未确认 Windows 11 27H2 的发布计划，但消息人士称 27H2 可能重新统一目前分裂的 Windows 11 平台。

自 25H2/26H1 开始，微软首次将 Win11 用户群分成两部分。多数用户继续使用 Germanium 平台，包括 24H2、25H2 和 26H2；而 26H1 则基于新的 Bromine 平台，仅面向骁龙 X2 和 RTX Spark 设备。

微软确认，由于 26H1 比 26H2 更新，所以 26H1 用户不会收到 26H2 的推送，而是直接升级到 27H2。这意味着，27H2 将面向全体 Windows 11 用户。按惯例，微软通常在下半年发布 Windows 新版本。27H2 可能瞄准 9 月或 10 月窗口，并采用分阶段推送。

由于 27H2 将引入新平台版本，它将是一次完整的操作系统大版本升级，而非仅更新少量文件的启用包。完整升级会替换整个系统，但保留应用、文件和设置（22H2 和 24H2 都曾采用这种方式）。

目前尚不确定 27H2 基于哪个平台。Windows Central 指出，27H2 很可能不是 Bromine，而是预计 2027 年上半年敲定的 Strontium。

微软宣布下一代 Windows 将放弃对骁龙 850 系列芯片的支持，但该芯片仍可运行 Bromine 版本，这暗示 27H2 会基于比 Bromine 更新的平台。

同时由于“持续创新”（Continuous Innovation）策略，微软不再将新功能与版本更新绑定。目前没有明确迹象表明存在专门为 27H2 开发、且只会在 27H2 中提供的独占新功能。

目前 Windows 的主线功能开发仍基于 Germanium 代码库，完成后再向更新的平台代码库进行整合。这也是部分新功能可能先登陆 25H2 和 26H2、之后才出现在 26H1 中的原因。

至于下一代 Windows 是否叫 Windows 12，目前无法确认，但至少明年的版本可以确认是 27H2。考虑到 Windows 11 用户目前分属两个平台版本，微软可能先统一平台，再推进 Windows 12。Windows Central 认为 2026 年看到 Windows 12 的可能性不大。