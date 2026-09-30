微软推出实验性多模态 AI 研究系统 Project Quine，有望大幅加速药物发现

IT之家 9 月 30 日消息，当地时间 29 日，微软研究院推出了实验性多模态 AI 研究系统 Project Quine。据悉，Project Quine 是一套用于生物学研究的“世界模型”，目标是把计算生物学建模与实际湿实验衔接起来。

Project Quine 由微软研究院与哈佛大学和麻省理工学院博德研究所共同开发。系统将覆盖基因组学、蛋白质、化学、细胞状态和生物成像的联合表征世界模型，与交互式推理框架结合起来。为了让科研人员尽早使用 Project Quine，微软开放了首届 Quine Fellows 项目申请。未来，微软还计划通过 Microsoft Discovery 等产品逐步扩大商业化开放范围。

Project Quine 并不局限于某一个研究领域，而是能够同时处理上述多个领域的信息，从而进行综合性的跨模型分析。借助这种架构，传统药物发现中的部分瓶颈有望得到突破：科研人员可以先通过计算方法预筛候选物并排定优先级，再把有限的实验室资源投入最值得验证的对象。

微软同时强调，尽管 Project Quine 很有潜力，但目前仅限科研使用，不用于临床。科研人员借助系统获得的任何结果，也必须经过严格的人工评估，以确认结果是否正确，因为 AI 仍然会出错。

微软近期还利用 Project Quine 测试胰腺导管腺癌细胞系。系统只用一个周末，就优先筛选出能够按预期推动细胞状态从经典型向基底样型转变的化合物，还发现了一些意料之外的表型反应。

据IT之家了解，希望提前使用 Project Quine 的研究人员可直接申请刚刚推出的 Quine Fellows 项目。随着技术逐步走出研究阶段，微软将通过 Microsoft Discovery 扩大开放范围，并陆续提供更多商业化工具。

该系统有望大幅缩短药物发现所需时间，节省数年的工作和数百万美元成本，也可能帮助科研人员找到此前没有预料到的治疗路径。

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