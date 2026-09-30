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微软 Win11 预览版测试新装机流程：可选引导安装 TikTok / Netflix 等应用

2026/9/30 14:27:24 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 30 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 30 日）发布博文，报道称微软在 Windows 11 Build 26340.9354 预览版（9 月 8 日发布）中，测试“辅助安装”（Assisted Setup）可选引导，在用户完成首次开箱体验（OOBE）后，一键安装 TikTok、Netflix、Spotify（顺序按照原文小标题选择）等热门应用。

New Get Started app in Windows 11

报道称微软已邀请 Experimental 频道的部分 Windows Insider 项目成员测试，在 OOBE 的最后一屏“你的电脑已准备就绪”界面，用户可选择“显示可选设置”或“转到桌面”。

The new “Your PC is ready” screen at the end of Windows 11 setup.

用户点击“显示可选设置”后，OOBE 界面会自动打开“入门指南”（Get Started）应用，首页列出了 WhatsApp、Duolingo（多邻国）、TikTok、Netflix、LinkedIn 和 Spotify（按照页面内容排序）六款“热门应用”。

TikTok, Netflix and Spotify installed from Get Started without opening the Microsoft Store.

用户勾选后无需跳转 Microsoft Store 应用商店，可直接在应用内完成下载安装，该媒体测试三款应用均能顺利安装并标记为“已安装”。

而第二页提供十个可固定至任务栏的网站选项，不过列表内容会根据不同地区存在差异。在英国测试机显示 BBC、Amazon UK、eBay UK、Daily Mail 等本地站点，搭配 YouTube、Reddit、Facebook、Instagram、X 和 Wikipedia 等全球平台。用户选择后图标立即出现在任务栏。

The site pinning page lists UK websites on my PC, with Wikipedia pinned to the taskbar.

后续页面包括“更改外观”（链接至设置中的个性化选项）、“检查更新”（提示部分功能需更新后方可使用）及“一切就绪”（指向 aka.ms/ windows-tips 技巧页面）。IT之家附上相关截图如下：

The “Change your look” page links to Personalization settings.

Get Started asks you to check for updates after setup.

The last Assisted Setup page links to Microsoft’s Windows tips website.

以上图源：Windows Latest
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关键词：Win11微软

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