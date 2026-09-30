微软 Win11 预览版测试新装机流程：可选引导安装 TikTok / Netflix 等应用

IT之家 9 月 30 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 30 日）发布博文，报道称微软在 Windows 11 Build 26340.9354 预览版（9 月 8 日发布）中，测试“辅助安装”（Assisted Setup）可选引导，在用户完成首次开箱体验（OOBE）后，一键安装 TikTok、Netflix、Spotify（顺序按照原文小标题选择）等热门应用。

报道称微软已邀请 Experimental 频道的部分 Windows Insider 项目成员测试，在 OOBE 的最后一屏“你的电脑已准备就绪”界面，用户可选择“显示可选设置”或“转到桌面”。

用户点击“显示可选设置”后，OOBE 界面会自动打开“入门指南”（Get Started）应用，首页列出了 WhatsApp、Duolingo（多邻国）、TikTok、Netflix、LinkedIn 和 Spotify（按照页面内容排序）六款“热门应用”。

用户勾选后无需跳转 Microsoft Store 应用商店，可直接在应用内完成下载安装，该媒体测试三款应用均能顺利安装并标记为“已安装”。

而第二页提供十个可固定至任务栏的网站选项，不过列表内容会根据不同地区存在差异。在英国测试机显示 BBC、Amazon UK、eBay UK、Daily Mail 等本地站点，搭配 YouTube、Reddit、Facebook、Instagram、X 和 Wikipedia 等全球平台。用户选择后图标立即出现在任务栏。

后续页面包括“更改外观”（链接至设置中的个性化选项）、“检查更新”（提示部分功能需更新后方可使用）及“一切就绪”（指向 aka.ms/ windows-tips 技巧页面）。IT之家附上相关截图如下：

以上图源：Windows Latest