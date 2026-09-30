三星发布 Galaxy SmartTag 3 追踪器：体积缩小 35%，续航最长 790 天

IT之家 9 月 30 日消息，三星电子今日宣布推出新一代 Galaxy SmartTag3 追踪器。

该产品体积比前代小约 35%，重量轻 33%，单个售价 29.99 美元（现汇率约合 201.5 元人民币），四件装 99.99 美元（IT之家注：现汇率约合 671.7 元人民币），将于 11 月初上市，提供白、黑两色，还可单独购买硅胶保护壳和环扣保护壳等配件。

三星 Galaxy SmartTag3 标准使用续航最长 550 天，省电模式下最长 790 天（前代 SmartTag 2 对应续航为 500 天和 700 天）。

Galaxy SmartTag3 首次支持跨系统兼容，除 Galaxy 设备外，也可与 iOS 设备配合使用。通过 SmartThings Find，用户可在支持设备上查看和分享标签位置，并使用附近搜索功能。

查找功能方面，该产品支持蓝牙 6.0 探测，Compass View 引导距离最远达 60 米，约为前代三倍。靠近后，还可通过 UWB 提供更高精度的探测结果。

当 SmartTag3 超出连接范围后，用户还能借助三星 Galaxy Find Network 全球超 9 亿台参与设备协助定位并更新位置。

另外，SmartTag3 新增地点通知功能，用户可设定监控区域，当其移入或移出该范围时即可收到提醒；位置历史可保存最多 7 天，移动检测提醒可在标签移动时通知用户。

该产品支持 IP67 防尘防水，支持 NFC 丢失模式，扫描标签可显示注册联系信息；还支持位置数据加密、SmartThings 物联网控制、遗留提醒等功能。。

值得一提的是，Compass View 需搭配支持 UWB 或蓝牙探测的 Galaxy 设备，包括 Galaxy S26 Ultra、Galaxy Z Fold 8 等（IT之家注：iOS 设备不支持 Compass View、手机响铃和遗留提醒）。