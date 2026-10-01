曝三星 Galaxy S27 Ultra 手机重 218 克，照片色彩风格向苹果 iPhone 18 Pro Max 靠拢

IT之家 10 月 1 日消息，消息源 @i冰宇宙 昨日（9 月 30 日）发布微博，爆料称三星 Galaxy S27 Ultra 重量据称增至 218 克，较前代 Galaxy S26 Ultra（214 克）增加 4 克，厚度维持 7.9 毫米。

IT之家基于爆料内容，汇总梳理下三星 Galaxy S2x Ultra 机型的重量和厚度情况：

消息源还同步分享了 Galaxy S27 Ultra 预估拍摄样张，指出：

可以确认 S27 Ultra 的照片色彩风格就是故意向 iPhone 靠拢，暖色调几乎和 iPhone 18 Pro Max 表现的一样。下面单数是 S26 Ultra，双数是 iPhone 18 Pro Max。你可以将 S27 Ultra 视为苹果这种风格，来感受一下两者的区别。你更喜欢哪个呢？

另一条微博内容如下：

为了能让你更加明显地体会到 S27 Ultra 拍照风格的大转变，我做了两张图：

第一张图是 S26 Ultra 拍摄的。

第二张图是模拟 S27 Ultra 拍出的样子，往暖色调的转变非常明显

它们的差别就是这么大，到时候几个月后，你们可以在真机上来验证我说的对不对