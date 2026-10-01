理想汽车 9 月交付新车 31817 辆，历史累计交付量突破 183 万辆

IT之家 10 月 1 日消息，今日，理想汽车公布 2026 年 9 月交付数据。2026 年 9 月，理想汽车交付新车 31,817 辆。截至 2026 年 9 月 30 日，理想汽车历史累计交付量为 1,833,651 辆。

理想汽车董事长兼 CEO 李想称：“9 月，新一代理想 L6 交付破万，位列增程市场前三。新一代理想 MEGA Home 和全新理想 i9 Home 相继上市，进一步完善了纯电产品矩阵，为不同家庭结构和出行场景提供更丰富的选择。智能化方面，马赫 VLA 2.0 已通过 OTA 升级推送至近百万辆搭载 Orin-X 和 Thor 芯片的 AD Max 车型。我们坚持全栈自研与长期投入，致力于让新技术持续惠及新老用户。10 月，2026 款理想 i6 将正式上市，围绕续航、舒适性和智能化能力进一步升级。同时，理想汽车将在巴黎车展完成欧洲首秀，理想 i6 也将正式登陆欧洲市场。随着产品矩阵的持续丰富，理想汽车将更好地服务全球不同需求的家庭用户。”

IT之家注意到，截至 2026 年 9 月 30 日，理想汽车在全国已有 485 家零售中心，覆盖 160 个城市；售后维修中心及授权服务中心 532 家，覆盖 217 个城市。理想汽车在全国已投入使用 4188 座理想超充站，拥有 23,077 个充电桩。