华为 Mate 90 Pro Max 典藏版旗舰手机发布：麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片、6800mAh 电池，10999 元起

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了 Mate 90 Pro Max 典藏版旗舰手机，定价 10999 元起。

16GB+512GB：10999 元

16GB+1TB：12999 元

新机提供翡冷翠、玫瑰金、晶钻白、曜石黑等配色，延续中轴对称经典方案，后置悬浮星环，采用一体化玄武机身 + 悬浮宝石环 + 晶格设计。典藏版还有钇晶宝石工艺，45% 钇元素含量、1800C 高温 +180MPa 高压烧结、折射率 1.8 高于蓝宝石，主打“一眼璀璨”。

华为 Mate 90 Pro Max 配备一块 6.9 英寸屏幕，采用 3D ToF 超精密前置设计，配备 3D 深感摄像头 ToF 接收、3D 深感摄像头 ToF 发射、还有前置摄像头和 AI 姿态感应器。新机还支持 6 米 IP68 级防尘抗水、全系支持 IP69 级抗高温高压喷水。

华为 Mate 90 系列手机搭载第三代昆仑玻璃，高韧晶体增强 + 高密度离子强化，耐摔能力对比 Mate 80 系列提升 50% 以上。Pro 和 Pro Max 首发光学昆仑玻璃，复合离子强化 + 超强玻璃网络骨架，摄像头盖板玻璃对比前代 Pro Max 提升 20 倍。

另外，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版还搭载了玄武昆仑玻璃，屏幕反光下降 70%、耐刮能力提升 16 倍、耐摔能力提升 50%。

华为 Mate 90 Pro 系列手机还首发第二代灵珑屏，双层 OLED 架构（峰值亮度提升 100% / 屏幕寿命提升 138%）、独家定制朱雀显示芯片（持续高亮时长提升 140%）、深度逐校 AI Pixel 逐屏逐像素调优（亮度均匀一致性提升 30%）。Pro Max 典藏版还有全新灵珑屏技术，支持 BT.2020 超广色域。

华为 Mate 90 Pro Max 典藏版搭载首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 全新麒麟 9050 Pro 处理器，号称“麒麟性能新巅峰”，晶体管个数达到了 2.38 亿 / mm²，密度提升 28%；信号传输键合数量 500 万，支持 125TB/s 跨 Die 传输带宽；时钟缓冲器数量下降 55%，关键路径时延下降 30%。

余承东表示，华为 Mate 90 系列手机通过软硬芯云垂直整合，整机性能实现再跨越，Pro Max 对比上一代，性能提升 31%。

通过 eSIM+ 实体卡，华为 Mate 90 Pro Max 手机还业界首发四卡三待功能；配备 Wi-Fi 蜂窝融合天线，蜂窝信号强度提升 2dB、Wi-Fi 信号强度提升 2dB；业界首发多设备互助通信共享功能，高铁站文件下载提升 40%、演唱会视频发送提升 30%。

华为 Mate 90 系列手机还支持全新户外探索模式：20000+ 精选骑行徒步路线、低功耗骑行码表、10000+ 户外拍照点推荐、星闪连接自动求救。

新机内置 6800mAh 电池，配备雪绒 VC 超强散热，采用低功耗微核设计，通过软硬芯云协同，支持长视频播放 45 小时、刷短视频 23 小时、户外运动导航 25 小时。

华为 Mate 90 Pro Max 支持静谧通话功能，可通过三振膜防漏音。

IT之家注意到，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版搭载 5000 万像素 F18EV 超高动态主摄 + 超大底 2 亿长焦 + 4000 万像素超广角摄像头 + 第三代红枫原色摄像头。值得一提的是，Mate 90 系列手机还全系搭载可变光圈技术。

另外，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版旗舰手机还支持使用华为睿影 Z10 十倍变焦模块相机配件，采用 HyperClick 超级卡口设计，内置第三代红枫原色摄像头，等效焦距为 24mm-240mm、最大光圈 F2.0-F4.5，支持 10 倍连续光学变焦、全焦段质感人像、经典相机色号、外接滤镜接口。

新机预装鸿蒙 HarmonyOS 7 系统，支持智能助手、智慧影像、智感交互等功能，同时还新增小艺帮记、触发式 AI、3D 动态照片、远程华为分享、跨系统连接 iPhone（通话流转 / 文件互传 / 消息提醒）等功能。

IT之家附华为 Mate 90 Pro Max 典藏版手机亮点如下：