华为 Mate 90 Pro 手机发布：首发麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，6999 元起

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了华为 Mate 90 Pro 手机，首发麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，定价 6999 元起。

12GB+256GB：6999 元

12GB+512GB：7999 元

16GB+512GB：8499 元

16GB+1TB：9999 元

据介绍，Mate 90 Pro 延续中轴对称方案，采用晶格设计 + 精工匠造一体机身，后置悬浮星环，主打“科技美学”之感，提供翡冷翠、琥珀橙、晶钻白、曜石黑配色。

新机首发搭载麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，对比前代 Mate 80 Pro 12GB 版本搭载的麒麟 9030 处理器，CPU 提升 11%、GPU 提升 10%、NPU 提升 51%。

华为 Mate 90 Pro 及以上全昆仑玄武架构，号称“从屏幕、机身到镜头，层层构筑全方位保护，反正都可靠”。

根据余承东介绍，华为 Mate 90 全系采用利落直屏设计，Pro 拥有 6.75 英寸屏幕；全系 3D ToF 超精密前置设计，含 3D 深感摄像头 ToF 接收、3D 深感摄像头 ToF 发射、还有前置摄像头和 AI 姿态感应器；全系支持 6 米 IP68 级防尘抗水、IP69 级抗高温高压喷水。

华为 Mate 90 系列手机首发第三代昆仑玻璃，高韧晶体增强 + 高密度离子强化，耐摔能力对比 Mate 80 系列提升 50% 以上。

华为 Mate 90 Pro 还首发第二代灵珑屏，双层 OLED 架构（峰值亮度提升 100% / 屏幕寿命提升 138%）、独家定制朱雀显示芯片（持续高亮时长提升 140%）、深度逐校 AI Pixel 逐屏逐像素调优（亮度均匀一致性提升 30%）。

另外，华为 Mate 90 系列全系搭载连续可变光圈，支持 F1.4-F4.0 无级调节。大光圈 F1.4 下人像虚化柔美自然，小光圈 F4.0 下多人合影人景都清晰；配合连续可变光圈带来的明暗秒切无频闪特性，视频拍摄体验大幅优化。

华为 Mate 90 Pro 后置第三代红枫原色摄像头（色彩准确度提升 37%）+ 5000 万像素 RYYB 超聚光大底主摄（F1.4-F4.0 连续可变光圈、OIS 光学防抖）+ 5000 万像素 RYYB 超聚光微距长焦镜头（4 倍光学变焦 + 8 倍光学品质变焦）+ 4000 万像素 RYYB 超广角摄像头。

新机预装鸿蒙 HarmonyOS 7 系统，支持智能助手、智慧影像、智感交互等功能，同时还新增小艺帮记、触发式 AI、3D 动态照片、远程华为分享、跨系统连接 iPhone（通话流转 / 文件互传 / 消息提醒）等功能。

IT之家附华为 Mate 90 系列手机核心亮点如下：

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会专题

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