比尔 · 盖茨：用机器人替代人类工作的公司也应纳税

IT之家 10 月 1 日消息，据《商业内幕》今天（1 日）报道，微软联合创始人、亿万富翁慈善家比尔 · 盖茨认为，如果 AI 大规模取代人类工作，可以通过向机器人征税，让失业者仍有收入保障。即使 AI 把人挤出就业市场，社会仍“有权决定”如何保障劳动者。“可以先确定一个劳动单位，无论这份劳动由人还是机器人完成，都要缴纳与人类劳动者相同的联邦保险缴款税。”

美国的联邦保险缴款税从劳动者工资中按比例征收，用于社会保障和医疗保险等项目，雇主也要缴纳等额款项。盖茨认为，如果机器人取代了人类岗位，也对机器人征收同类税款，既可以为民众提供经济保障，也能维持政府的税收来源。

盖茨此前多次警告，AI 和机器人技术可能重创白领岗位。他今年 8 月发表的一篇长文称，办公室岗位受到的冲击还算“轻”的，蓝领岗位或将“很快”也面临同样的问题。

盖茨认为，实体机器人目前的发展速度落后于 AI 系统，但人们低估了人形机器人追赶上来的速度。对 AI Token 征税可以稍微放慢用 AI 取代人类劳动的速度，同时筹集资金，用于职业再培训和加强社会安全网。

据IT之家了解，早在 2017 年，盖茨就在接受时任 Quartz CEO 凯文 · 德莱尼采访时提出过机器人税。近 10 年过去，这个想法仍没有离开他的视野。“我仍然非常支持这种做法。虽然机器人税不能彻底解决 AI 带来的威胁，但它应该成为合理应对方案的一部分。”