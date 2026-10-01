华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会一文汇总：史上最强 Mate，四款麒麟芯片，手表耳机智慧屏上新

等了好久终于等到今天，国庆假期第一天，华为年度旗舰总算来了。

今天（10 月 1 日）上午 10:00，华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会准时启幕。Mate 90 系列在姗姗来迟的同时，华为还顺手甩出一波新品。

由于之前发布会日期迟迟不官宣，Mate 90 系列愣是让大伙儿体验了一把“先疯计划”；直到 9 月 29 日定档敲定、真机在线下门店摆出来，才得以提前确定了一些核心配置。

那么在这场发布会中，华为重点讲了 Mate 90 的哪些狠活？IT之家小编这就带各位回顾一波。

一、关于 Mate

《Dream It Possible》演出结束，余承东登台带来全新一代、史上最强大的 Mate 90 系列。

他表明 Mate 90 系列装载着华为的四个“最”：最先进半导体的最新技术、最精密的制造技术、最新的通信技术、最创新的软件操作系统。

同时聊到 Mate 系列，他直言是“创新科技与极致体验的引领者”，具体表现在四个方面：

一是首发最新一代麒麟芯片、整机架构和通信技术，还业界率先支持卫星通信；

二是提升整机可靠性和耐用性，首发昆仑玻璃和玄武架构；

三是影像上首发红枫原色影像、十档物理可变光圈、长焦微距等技术；

四是体验和安全上，搭载小艺智能体、星盾安全架构、超丝滑方舟引擎。

这一通铺垫完，余承东随即正式宣布：大家期待已久的 Mate 90，来了！

二、Mate 90 系列

聚焦到 Mate 90 系列本身。打眼一看，还是那个熟悉又纯正的 Mate 味，但由内到外，全变了。咱们仔细盘。

先看设计，锁定背面，经典中轴对称没丢，还整了个晶格设计，高光金属中框搭配哑光金属背板组成全金属一体机身。

后置镜头模组用的是悬浮星环设计，Pro Max 典藏版的摄像头上更是直接覆盖钇晶宝石 —— 稀土配方、超高硬度、高折射率。

配色这块，Pro / Pro Max / Pro Max 典藏版主打“琉光璀色”理念。Pro Max 带来翡冷翠、玫瑰金、晶钻白、曜石黑四款；Pro 则是翡冷翠、琥珀橙、晶钻白、曜石黑。

至于 Mate 90，走的则是“律动晶格”路线，晶格绿、晶格粉、零度白、曜石黑四种颜色可选。

另外，华为还给 Mate 90 系列安排上了“积木壳”—— 自由拼接，多变百搭。

背面盘完，咱翻到正面。Mate 90/Pro 给到 6.75 英寸，Mate 90 Pro Max 直接 6.9 英寸，都是 2D 直屏，全系标配 3D ToF 方案。

防护这块也没含糊：全系 6 米 IP68 级防尘抗水，外加全系 IP69 级抗高温高压喷水。

玻璃上，第三代昆仑玻璃安排，Mate 90 Pro / Max 还首发光学昆仑玻璃、用上全昆仑玄武架构，典藏版更独享玄武昆仑玻璃。

屏幕这块得划重点。Mate 90 Pro / Pro Max 首发第二代灵珑屏 —— 双层 OLED 架构、独家定制朱雀显示芯片，深度逐校 AI Pixel 逐屏逐像素调优。峰值亮度直接干到 12000nits。

而 Mate 90 Pro Max 不止有第二代灵珑屏，还多一门全彩灵珑屏技术，支持 BT.2020 超广色域。

性能这块，余承东放话：一直以来，Mate 和麒麟芯片相互成就，一次次突破旗舰体验的边界。

到了 Mate 90 系列这代，全系搭载 τ 旗舰芯片，一口气带来四档不同的麒麟芯片。

具体来看，Mate 90 标准版搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片。跟麒麟 9020 比，CPU 提升 13%、GPU 提升 54%、NPU 提升 13%；还支持 FFRT 软硬协同调度，图片加载速度直接翻倍，提升 100%。

Mate 90 Pro 则首发麒麟 9035 旗舰 τ 芯片。对比麒麟 9030，CPU 提升 11%、GPU 提升 10%、NPU 提升 51%。

Mate 90 Pro Max 更猛，搭载麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片，晶体管个数达到 2.38 亿 / mm²，密度提升 28%。

不过注意了，Mate 90 Pro Max 的 12GB 版本，用的则是麒麟 9050。

通信这块，华为的老本行，这次 Mate 90 Pro Max 直接业界首发四卡三待 ——eSIM + 实体卡，双管齐下。

还塞了 Wi-Fi 蜂窝融合天线，业界首发多设备互助通信共享，外加全新户外探索模式；电池给到 6800mAh，支持静谧通话，三振膜防漏音。

虽说影像是 Pura 的看家本领，但这次 Mate 90 系列狠狠发力：

Mate 90 标准版：

第三代红枫原色摄像头：色彩准确度提升 37%

主摄：5000 万像素超光变主摄（F1.4-F4.0 连续可变光圈、OIS 光学防抖、1/1.56 英寸、RYYB）

长焦：5000 万像素超聚光长焦摄像头（F2.2 光圈、OIS 光学防抖、RYYB，4 倍光学变焦、8 倍光学品质变焦）

超广角：4000 万像素超广角摄像头（F2.2 光圈、RYYB）

Mate 90 Pro：

第三代红枫原色摄像头（色彩准确度提升 37%）

主摄：5000 万像素 RYYB 超聚光大底主摄（F1.4-F4.0 连续可变光圈、OIS 光学防抖、1/1.28 英寸）

长焦：5000 万像素 RYYB 超聚光微距长焦镜头（4 倍光学变焦 + 8 倍光学品质变焦）

超广角：4000 万像素 RYYB 超广角摄像头（F2.2 光圈）

Mate 90 Pro Max / 典藏版：

第三代红枫原色摄像头（色彩准确度提升 37%）

主摄：5000 万像素 RYYB 18EV 超高动态主摄（F1.4-F4.0 连续可变光圈、OIS 光学防抖、1/1.28 英寸、LOFIC）

长焦：超大底 2 亿长焦（4 倍光学变焦 + 8 倍光学品质变焦）

超广角：4000 万像素 RYYB 超广角摄像头（F2.2 光圈）。

值得一提的是，华为还给 Mate 90 系列安排了两个花活儿：

一个是引入广电级直播能力，还专门给主播整了个专属直播模式。

另一个更狠 ——Pro Max 典藏版支持外挂华为睿影 Z10 十倍变焦模块相机配件。

这模块相机用的是 HyperClick 超级卡口设计，内置第三代红枫原色摄像头，等效焦距 24mm-240mm、最大光圈 F2.0-F4.5，支持 10 倍连续光学变焦、全焦段质感人像、经典相机色号，还带外接滤镜接口。

最后要说的是 Mate 90 系列的体验，系统自然预装的是鸿蒙 HarmonyOS 7，华为展示了四个方面的重点：

鸿蒙智能：小艺帮记、小艺 · 图库助手、隔空传送

鸿蒙星河互联：无感传片、远程华为分享、跨系统互联

星盾安全：风险网页检测、境外转打检测

空间美学：3D 空间壁纸、空间时钟

至于大家最关心的价格，IT之家小编汇总如下：

Mate 90：

12GB+256GB 售价 5999 元

12GB+512GB 售价 6999 元

12GB+1TB 售价 8499 元

Mate 90 Pro：

12GB+256GB 售价 6999 元

12GB+512GB 售价 7999 元

16GB+512GB 售价 8499 元

16GB+1TB 售价 9999 元

Mate 90 Pro Max：

12GB+512GB 售价 9499 元

16GB+512GB 售价 9999 元

Mate 90 Pro Max 典藏版：

16GB+512GB 售价 10999 元

16GB+1TB 售价 12999 元

套装售价 19499 元

华为睿影 Z10：

H1 卡口售价 5999 元

H2 卡口售价 5999 元

三、Mate 90 RS 非凡大师

Mate 90 / Pro / Pro Max / 典藏版这四兄弟盘完了，接下来，咱得把 RS 非凡大师单独拎出来聊聊。

Mate 90 RS 非凡大师这边，星钻设计继续保留，还整了个登高微纹，用上动态光栅昆仑玻璃 —— 稀土配方，光敏显色。

中框和机身都是高亮钛一体机身，玄武架构加持，推出瑞红、玄黑、皓白三款配色。

屏幕配备“全彩灵珑屏”，通信上支持天通卫星通信和北斗卫星消息。

至于 Mate 90 RS 非凡大师其它核心配置，参考 Mate 90 Pro Max 典藏版即可，包括：麒麟 9050 Pro、四卡三待、18EV 超高动态主摄、华为睿影 Z10......

最后是价格，这次没了 20GB 内存，但是上了 2TB 存储：

16GB+512GB 售价 12999 元

16GB+1TB 售价 14999 元

16GB+2TB 售价 18999 元

四、全场景新品

Mate 90 系列讲完，何刚上台接棒，带来华为全场景新品，IT之家小编简单给大家过一下。

nova 16 Pro / FIT 5 x 泡泡玛特 Hirono 小野联名款

一上来就是 nova 16 Pro 和 FIT 5 的泡泡玛特 Hirono 小野联名款。

nova 16 Pro 这边，礼盒里直接塞了一整套限定周边：手机挂件、手机壳、手机包。系统里还内置联名主题，12GB+256GB 售价 3899 元。

FIT 5 则是暖白色素皮复合表带，配专属联名表盘，售价 1199 元。

FreeBuds Neo

作为华为无线耳机家族的新系列成员，FreeBuds Neo 迎来正式亮相的时刻。

耳机舱采用“星际小飞碟”全曲面飞梭设计，耳机本体采用“流光小灵杆”全新设计形态，搭载自研第三代音频 AI 芯片，支持双向静谧通话......

价格方面，常规版售价 699 元，联名款售价 799 元。

WATCH D3

新一代 WATCH D3 这边，机身厚度 11.3mm，气囊做得更窄，整机重量约 40g，屏幕给到 1.92 英寸 408×480 分辨率 AMOLED，峰值亮度 3000nits，内置 540mAh 电池。

功能上，支持 24 小时动态测量与夜间自动加压、心电功能、一键微体检，还有多项专项研究。

价格方面，WATCH D3 售价 2988 元，尊享款售价 3488 元。

Mate TV 2

最后登场的是 Mate TV 2。全新升级的华为黑钻屏，带来全新 3D 显示技术，再搭配华为悦彰卓越系列 16.3.4 音响。

系统首发搭载鸿蒙 HarmonyOS 7，支持手机应用全量安装，iOS 设备也能一键投屏。

价格嘛，看图：悦享版 7999 元起，标准版 9999 元起，Pro 版 16999 元起，Max 版 64999 元。

五、总结

好了，华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会，IT之家小编就给大家盘到这儿。

总之，咱这篇文章也只盯着发布会本身聊，Mate 90 系列这些新品，能挖的细节还多着呢。

感兴趣的朋友，记得去IT之家 App 逛逛，更多资讯都搁那儿了。

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