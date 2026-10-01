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华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会一文汇总：史上最强 Mate，四款麒麟芯片，手表耳机智慧屏上新

IT之家微信号 2026/10/1 16:45:26 责编：雨仔
评论：

等了好久终于等到今天，国庆假期第一天，华为年度旗舰总算来了。

今天（10 月 1 日）上午 10:00，华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会准时启幕。Mate 90 系列在姗姗来迟的同时，华为还顺手甩出一波新品。

由于之前发布会日期迟迟不官宣，Mate 90 系列愣是让大伙儿体验了一把“先疯计划”；直到 9 月 29 日定档敲定、真机在线下门店摆出来，才得以提前确定了一些核心配置。

那么在这场发布会中，华为重点讲了 Mate 90 的哪些狠活？IT之家小编这就带各位回顾一波。

一、关于 Mate

《Dream It Possible》演出结束，余承东登台带来全新一代、史上最强大的 Mate 90 系列。

他表明 Mate 90 系列装载着华为的四个“最”：最先进半导体的最新技术、最精密的制造技术、最新的通信技术、最创新的软件操作系统。

同时聊到 Mate 系列，他直言是“创新科技与极致体验的引领者”，具体表现在四个方面：

  • 一是首发最新一代麒麟芯片、整机架构和通信技术，还业界率先支持卫星通信；

  • 二是提升整机可靠性和耐用性，首发昆仑玻璃和玄武架构；

  • 三是影像上首发红枫原色影像、十档物理可变光圈、长焦微距等技术；

  • 四是体验和安全上，搭载小艺智能体、星盾安全架构、超丝滑方舟引擎。

这一通铺垫完，余承东随即正式宣布：大家期待已久的 Mate 90，来了！

二、Mate 90 系列

聚焦到 Mate 90 系列本身。打眼一看，还是那个熟悉又纯正的 Mate 味，但由内到外，全变了。咱们仔细盘。

先看设计，锁定背面，经典中轴对称没丢，还整了个晶格设计，高光金属中框搭配哑光金属背板组成全金属一体机身。

后置镜头模组用的是悬浮星环设计，Pro Max 典藏版的摄像头上更是直接覆盖钇晶宝石 —— 稀土配方、超高硬度、高折射率。

配色这块，Pro / Pro Max / Pro Max 典藏版主打“琉光璀色”理念。Pro Max 带来翡冷翠、玫瑰金、晶钻白、曜石黑四款；Pro 则是翡冷翠、琥珀橙、晶钻白、曜石黑。

至于 Mate 90，走的则是“律动晶格”路线，晶格绿、晶格粉、零度白、曜石黑四种颜色可选。

另外，华为还给 Mate 90 系列安排上了“积木壳”—— 自由拼接，多变百搭。

背面盘完，咱翻到正面。Mate 90/Pro 给到 6.75 英寸，Mate 90 Pro Max 直接 6.9 英寸，都是 2D 直屏，全系标配 3D ToF 方案。

防护这块也没含糊：全系 6 米 IP68 级防尘抗水，外加全系 IP69 级抗高温高压喷水。

玻璃上，第三代昆仑玻璃安排，Mate 90 Pro / Max 还首发光学昆仑玻璃、用上全昆仑玄武架构，典藏版更独享玄武昆仑玻璃。

屏幕这块得划重点。Mate 90 Pro / Pro Max 首发第二代灵珑屏 —— 双层 OLED 架构、独家定制朱雀显示芯片，深度逐校 AI Pixel 逐屏逐像素调优。峰值亮度直接干到 12000nits。

而 Mate 90 Pro Max 不止有第二代灵珑屏，还多一门全彩灵珑屏技术，支持 BT.2020 超广色域。

性能这块，余承东放话：一直以来，Mate 和麒麟芯片相互成就，一次次突破旗舰体验的边界。

到了 Mate 90 系列这代，全系搭载 τ 旗舰芯片，一口气带来四档不同的麒麟芯片。

具体来看，Mate 90 标准版搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片。跟麒麟 9020 比，CPU 提升 13%、GPU 提升 54%、NPU 提升 13%；还支持 FFRT 软硬协同调度，图片加载速度直接翻倍，提升 100%。

Mate 90 Pro 则首发麒麟 9035 旗舰 τ 芯片。对比麒麟 9030，CPU 提升 11%、GPU 提升 10%、NPU 提升 51%。

Mate 90 Pro Max 更猛，搭载麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片，晶体管个数达到 2.38 亿 / mm²，密度提升 28%。

不过注意了，Mate 90 Pro Max 的 12GB 版本，用的则是麒麟 9050。

通信这块，华为的老本行，这次 Mate 90 Pro Max 直接业界首发四卡三待 ——eSIM + 实体卡，双管齐下。

还塞了 Wi-Fi 蜂窝融合天线，业界首发多设备互助通信共享，外加全新户外探索模式；电池给到 6800mAh，支持静谧通话，三振膜防漏音。

虽说影像是 Pura 的看家本领，但这次 Mate 90 系列狠狠发力：

Mate 90 标准版：

  • 第三代红枫原色摄像头：色彩准确度提升 37%

  • 主摄：5000 万像素超光变主摄（F1.4-F4.0 连续可变光圈、OIS 光学防抖、1/1.56 英寸、RYYB）

  • 长焦：5000 万像素超聚光长焦摄像头（F2.2 光圈、OIS 光学防抖、RYYB，4 倍光学变焦、8 倍光学品质变焦）

  • 超广角：4000 万像素超广角摄像头（F2.2 光圈、RYYB）

Mate 90 Pro：

  • 第三代红枫原色摄像头（色彩准确度提升 37%）

  • 主摄：5000 万像素 RYYB 超聚光大底主摄（F1.4-F4.0 连续可变光圈、OIS 光学防抖、1/1.28 英寸）

  • 长焦：5000 万像素 RYYB 超聚光微距长焦镜头（4 倍光学变焦 + 8 倍光学品质变焦）

  • 超广角：4000 万像素 RYYB 超广角摄像头（F2.2 光圈）

Mate 90 Pro Max / 典藏版：

  • 第三代红枫原色摄像头（色彩准确度提升 37%）

  • 主摄：5000 万像素 RYYB 18EV 超高动态主摄（F1.4-F4.0 连续可变光圈、OIS 光学防抖、1/1.28 英寸、LOFIC）

  • 长焦：超大底 2 亿长焦（4 倍光学变焦 + 8 倍光学品质变焦）

  • 超广角：4000 万像素 RYYB 超广角摄像头（F2.2 光圈）。

值得一提的是，华为还给 Mate 90 系列安排了两个花活儿：

一个是引入广电级直播能力，还专门给主播整了个专属直播模式。

另一个更狠 ——Pro Max 典藏版支持外挂华为睿影 Z10 十倍变焦模块相机配件

这模块相机用的是 HyperClick 超级卡口设计，内置第三代红枫原色摄像头，等效焦距 24mm-240mm、最大光圈 F2.0-F4.5，支持 10 倍连续光学变焦、全焦段质感人像、经典相机色号，还带外接滤镜接口。

最后要说的是 Mate 90 系列的体验，系统自然预装的是鸿蒙 HarmonyOS 7，华为展示了四个方面的重点：

  • 鸿蒙智能：小艺帮记、小艺 · 图库助手、隔空传送

  • 鸿蒙星河互联：无感传片、远程华为分享、跨系统互联

  • 星盾安全：风险网页检测、境外转打检测

  • 空间美学：3D 空间壁纸、空间时钟

至于大家最关心的价格，IT之家小编汇总如下：

Mate 90：

  • 12GB+256GB 售价 5999 元

  • 12GB+512GB 售价 6999 元

  • 12GB+1TB 售价 8499 元

Mate 90 Pro：

  • 12GB+256GB 售价 6999 元

  • 12GB+512GB 售价 7999 元

  • 16GB+512GB 售价 8499 元

  • 16GB+1TB 售价 9999 元

Mate 90 Pro Max：

  • 12GB+512GB 售价 9499 元

  • 16GB+512GB 售价 9999 元

Mate 90 Pro Max 典藏版：

  • 16GB+512GB 售价 10999 元

  • 16GB+1TB 售价 12999 元

  • 套装售价 19499 元

华为睿影 Z10：

  • H1 卡口售价 5999 元

  • H2 卡口售价 5999 元

三、Mate 90 RS 非凡大师

Mate 90 / Pro / Pro Max / 典藏版这四兄弟盘完了，接下来，咱得把 RS 非凡大师单独拎出来聊聊。

Mate 90 RS 非凡大师这边，星钻设计继续保留，还整了个登高微纹，用上动态光栅昆仑玻璃 —— 稀土配方，光敏显色。

中框和机身都是高亮钛一体机身，玄武架构加持，推出瑞红、玄黑、皓白三款配色。

屏幕配备“全彩灵珑屏”，通信上支持天通卫星通信和北斗卫星消息。

至于 Mate 90 RS 非凡大师其它核心配置，参考 Mate 90 Pro Max 典藏版即可，包括：麒麟 9050 Pro、四卡三待、18EV 超高动态主摄、华为睿影 Z10......

最后是价格，这次没了 20GB 内存，但是上了 2TB 存储：

  • 16GB+512GB 售价 12999 元

  • 16GB+1TB 售价 14999 元

  • 16GB+2TB 售价 18999 元

四、全场景新品

Mate 90 系列讲完，何刚上台接棒，带来华为全场景新品，IT之家小编简单给大家过一下。

  • nova 16 Pro / FIT 5 x 泡泡玛特 Hirono 小野联名款

一上来就是 nova 16 Pro 和 FIT 5 的泡泡玛特 Hirono 小野联名款。

nova 16 Pro 这边，礼盒里直接塞了一整套限定周边：手机挂件、手机壳、手机包。系统里还内置联名主题，12GB+256GB 售价 3899 元。

FIT 5 则是暖白色素皮复合表带，配专属联名表盘，售价 1199 元。

  • FreeBuds Neo

作为华为无线耳机家族的新系列成员，FreeBuds Neo 迎来正式亮相的时刻。

耳机舱采用“星际小飞碟”全曲面飞梭设计，耳机本体采用“流光小灵杆”全新设计形态，搭载自研第三代音频 AI 芯片，支持双向静谧通话......

价格方面，常规版售价 699 元，联名款售价 799 元。

  • WATCH D3

新一代 WATCH D3 这边，机身厚度 11.3mm，气囊做得更窄，整机重量约 40g，屏幕给到 1.92 英寸 408×480 分辨率 AMOLED，峰值亮度 3000nits，内置 540mAh 电池。

功能上，支持 24 小时动态测量与夜间自动加压、心电功能、一键微体检，还有多项专项研究。

价格方面，WATCH D3 售价 2988 元，尊享款售价 3488 元。

  • Mate TV 2

最后登场的是 Mate TV 2。全新升级的华为黑钻屏，带来全新 3D 显示技术，再搭配华为悦彰卓越系列 16.3.4 音响。

系统首发搭载鸿蒙 HarmonyOS 7，支持手机应用全量安装，iOS 设备也能一键投屏。

价格嘛，看图：悦享版 7999 元起，标准版 9999 元起，Pro 版 16999 元起，Max 版 64999 元。

五、总结

好了，华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会，IT之家小编就给大家盘到这儿。

总之，咱这篇文章也只盯着发布会本身聊，Mate 90 系列这些新品，能挖的细节还多着呢。

感兴趣的朋友，记得去IT之家 App 逛逛，更多资讯都搁那儿了。

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会专题

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关键词：华为 Mate 90华为Mate 90麒麟芯片

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