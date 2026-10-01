华为 Mate 90 系列发布会再奏《Dream It Possible》，麒麟 9000 5G 处理器时隔多年再次登台

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，再次奏响歌曲《Dream It Possible》的旋律，此次由 Grace Kinstler、深圳交响乐团、深圳交响乐团合唱团进行了演绎。

在歌曲演唱环节，还有配套的动画展示，回顾了历代 Mate 旗舰手机，覆盖直板旗舰机、双折叠、三折叠等机型。

除了历代 Mate 旗舰机的回顾外，海思麒麟历代 9 系处理器也轮番登台，以麒麟 970 开场、以麒麟 9000 5G 处理器作结。而这也是麒麟 9000 时隔多年的再次登台。

IT之家注：麒麟 9000 是华为于 2020 年发布的一款旗舰处理器，也是全球首款 5nm 的 5G SoC，集成 153 亿个晶体管，由 Mate 40 系列旗舰手机首发搭载。

自麒麟 9000 发布后，华为在很长一段时间都没再推出 9 系旗舰处理器。直到 2023 年，华为在毫无预告的情况下上架 Mate 60 系列，麒麟 9 系才逐步回归。

▲ IT之家开箱：华为 Mate 40 Pro 秋日胡杨图赏

在今天的发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，麒麟芯片，开启「芯」纪元，带来了旗舰 τ 芯片和逻辑折叠 τ 芯片。

旗舰 τ 芯片：麒麟 9030、麒麟 9035；

逻辑折叠 τ 芯片：麒麟 9050、麒麟 9050 Pro。

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会专题

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