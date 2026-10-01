欧盟出手整治游戏内氪金乱象，拳头、动视暴雪等 9 家大厂被点名

IT之家 10 月 1 日消息，欧盟委员会正针对九家电子游戏企业展开执法行动，矛头指向游戏内虚拟货币以及道具定价问题，目的在于保护玩家权益。

IT之家注意到，这批执法行动于 2026 年 9 月 29 日正式启动，是欧盟消费者保护合作网络（CPC 网络）《游戏内虚拟货币核心原则》的后续跟进举措。这套指导方针发布于 2025 年 3 月，旨在推动游戏内货币与交易实现透明化与公平化。

消费者保护合作网络此前已经和各大游戏工作室、发行商开展过大量磋商，最终敲定了上述核心原则。但经过后续核查，相关机构发现有迹象表明，仍有相当数量的游戏公司并没有根据这份公开指引对自家游戏做出实质性调整；即便过去数年间消费者保护合作网络已经和游戏行业进行过多轮深度沟通，情况依旧没有改观。

9 月 30 日，消费者保护合作网络与欧盟委员会发布联合声明，点名相关企业，公开要求这些厂商调整游戏内货币与交易系统，使之符合这套指导原则。被点名的企业当中包括动视暴雪英国分公司、Mojang AB、拳头游戏有限公司、Supercell Oy 以及育碧欧洲、中东与非洲分公司。

联合声明写道：“部分电子游戏直接诱导儿童进行消费，而欧盟消费者保护法律已经明令禁止该行为。欧洲各地的消费者应当可以游玩、体验游戏，而不至于被套路，被迫花费超出自身意愿的金钱与时间。”

根据欧盟委员会的说明，本次执法主要围绕七项核心原则：定价清晰透明、不得隐瞒实际花费、不得强迫玩家购买不需要的游戏货币、购买前充分告知相关信息、尊重消费者的撤销权、采用公平易懂的服务条款、保护弱势消费群体。

欧盟委员会提出，游戏当中如果玩家使用虚拟货币购买道具，必须直接显示该道具对应的现实货币实际售价。此外，游戏不得刻意设置繁琐的货币兑换流程，也不要同时混用多种不同虚拟货币，避免造成真实消费金额模糊不清。

除此以外，游戏设计不能让玩家产生“不得不大量购入虚拟货币，才能够继续推进剧情或是正常体验游戏”的压迫感；同时玩家享有两周之内撤销交易的权利，尚未使用的虚拟货币同样适用该退款撤销规则。

负责民主、司法、法治与消费者保护事务的欧盟委员迈克尔 · 麦格拉思（Michael McGrath）在声明当中表示：“大约半数的欧洲民众都会玩电子游戏，游戏已经成为数字经济以及大众日常生活当中十分重要的组成部分。拥有如此广泛的受众，也就意味着相应的责任。游戏行业必须保证游戏不会让玩家，尤其是儿童，遭遇有害或者不公平的运营套路。游戏本身的商业规则应当公平，相关法规也必须得到遵守。各国主管部门将在欧盟委员会的协助之下，确保相关规定落地执行。”

在《欧盟儿童法案》草案文件于网络流出之后，本次行动是欧盟在电子游戏领域又一次重大监管动向。这项拟议立法将会要求多项线上服务实施年龄核验，其中就包括一部分对未成年人存在风险的多人联机游戏。