福特 CEO 法利：美国应吸取欧洲教训，审慎对待中国车企入美

IT之家 10 月 1 日消息，据 CNBC 报道，福特汽车首席执行官吉姆 · 法利于当地时间周二表示，美国政界人士在考量是否允许中国车企进入美国市场时，应当吸取欧洲的经验教训。他同时提醒称，欧洲如今已经“为时已晚（too late）”，但美国市场尚且还有机会。

“我认为当下我们务必要审慎行事、三思而后行。”法利在底特律举办的 Automotive News 大会上发言，“我正在观察欧洲正在发生的一切。欧洲当初并没有做好考量，而现在这已经成为他们不得不应对的难题，局面已经无法挽回。”

市场调研咨询机构 GlobalData 的数据显示，2020‑2025 年间，中国汽车品牌的全球市场份额增幅接近 70%。来自德国的数据调研机构 Dataforce 的统计显示，2020 年中国车企在欧洲的市场份额几乎为零，而今年 8 月已经达到 12%。

法利发表此番言论之际，福特一方面要在欧洲市场应对大量涌入的中国车企带来的竞争；另一方面又试图与部分中国企业开展合作，盘活工厂产能，同时在动力电池等技术领域寻求助力。

早在今年 7 月，福特与中国车企吉利就对外宣布，吉利计划通过一家全新的制造合资企业，最迟于明年初利用这家底特律车企位于西班牙的工厂生产电动汽车。

“我们的思路其实非常清晰。在我们自身不具备相关知识产权的领域，或是在欧洲、东南亚这类市场希望提升资本使用效率的时候，我们会选择和中国企业开展合作。”法利表示。

他同时补充说明，福特也会同中国车企展开正面竞争；企业正在筹备于明年推出自家的“通用纯电平台”车型，其中包含一款电动皮卡。

本月早些时候，特朗普政府曾向福特致函，对该企业与中国公司之间的合作关系表达“深切关切”，并且质疑福特的整体战略走向。彼时福特就做出过辩护，强调自己是美国本土产量最高的车企，在美国本土雇用的小时制一线工人数量超过其他任何汽车厂商。

IT之家注意到，特朗普本月早些时候曾经表态，如果中国车企能够在美国本土建厂造车，那么他或许可以接受中国车企进入美国市场。与此同时，美国国会还有数项待审议法案，有可能限制甚至永久禁止中国汽车品牌进入美国市场。