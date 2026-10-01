AI 储能红利预期落空，福特股价此前 45% 涨幅尽数回吐

IT之家 10 月 1 日消息，据彭博社报道，福特汽车公司此前一波迅猛的股价上涨行情已经彻底消退。一方面，美国汽车厂商面临的经济压力不断加大；另一方面，市场对于这家企业能够借着人工智能热潮大发一笔意外之财的期待也逐步落空。

IT之家注意到，当地时间周三，这家总部位于密歇根州的车企股价盘中最大跌幅达到 2.8%，随后跌幅有所收窄。盘中下跌使得该股自五月以来首次跌破 11.99 美元，今年早些时候那一轮 45% 的涨幅至此彻底被抹去。当时投资者纷纷涌入该股，押注福特的电池储能业务可以和人工智能企业达成多笔盈利的合作订单。

“除非福特的电池储能部门真正开始产生收益，否则人工智能带来的行情红利就不会再度回归；而这块业务要看到回报，要等到 2027、2028 年之后了。”英蒂格里蒂资产管理公司（Integrity Asset Management）的基金经理乔 · 吉尔伯特（Joe Gilbert）表示。吉尔伯特在五月那波上涨行情期间并没有买入福特股票，如今这一轮行情彻底回撤，反而让他更加确信自己此前看空的判断。

2026 年，燃油价格走高、美国消费者信心不稳、利率飙升，再加上来自海外车企的竞争持续加剧，多重因素持续压制汽车板块。福特及其底特律同行通用汽车公司，今年以来的表现都弱于大盘。截至周三收盘，福特年内累计下跌 8.1%，通用汽车下跌 5.3%；同期标普 500 指数上涨 12%。

福特首席执行官吉姆 · 法利（Jim Farley）同样在周三表示，受供应商方面的问题影响，F‑150 皮卡第三季度的生产受到冲击。福特预计将于本周晚些时候发布季度销售数据。

此前，摩根士丹利分析师安德鲁 · 佩尔科科（Andrew Percoco）提出观点，认为福特储能业务有望和各大超大规模云服务商达成合作。受该研报带动，福特和其他传统制造业企业一道被卷入人工智能的炒作浪潮。投资者大举进场买入该股，推动其股价在五月录得 17 年以来幅度最大的单月涨幅。

在科技巨头与芯片制造商的估值已经飙升至高位之后，投资者转而寻找其他有望从人工智能革命当中获益的标的，工业以及汽车板块的部分个股由此迎来上涨。类似的市场预期同样推高了推土机制造商卡特彼勒公司的股价；得益于发电机组业务，该公司过去十二个月股价已经大涨 70%。

不过，多位投资者与分析师表示，如果福特想要继续维持市场寄予的人工智能相关题材吸引力，就必须拿出实际成果，证明储能业务正在积累待执行客户订单。而这项业务距离实现盈利尚且还有数年时间。在上一份财报当中，福特第二季度业绩超出预期并且上调了相关指引；但管理层并没有就储能业务及其合作客户给出任何实质性的最新进展。财报发布当日股价虽然有所上涨，但随后六个交易日持续回落，市值蒸发 10%。

“早在五月份的时候我们就已经清楚，这块业务直到 2028 年才能够实现商业化创收，当时的股价本就应当已经把这一点反映进去。”扎克斯投资管理公司（Zacks Investment Management）首席市场策略师布莱恩 · 马尔伯里（Brian Mulberry）说道，该机构目前持有福特股票。马尔伯里认为近期回落反而构成买入时机，股价走弱主要还是受到整体市场情绪的影响。

与此同时，人工智能监管以及数据中心建设已经演变为各方博弈的政治战场，有可能拖累该行业的高速扩张。另外，福特的储能业务因为需要使用宁德时代的授权技术，已经遭到特朗普政府的批评。美国交通部长肖恩 · 达菲（Sean Duffy）还指责了福特与中国车企吉利在西班牙设立的一家合资企业。

福特对达菲的批评作出回应，辩称福特在美国本土生产的汽车数量、所雇用的一线制造业小时工人数都高于其他任何汽车厂商。

当初正是摩根士丹利分析师佩尔科科的报告引爆了这一轮股价上涨。他表示，潜在的监管风险对这一轮股价下行的影响其实相对有限。近期股价走弱，“主要源于市场对前景的担忧：特别是高利率与汽油价格上涨可能给消费者带来的冲击；同时大宗商品与物流成本持续通胀，进而挤压企业的利润空间。”

这位分析师还提到，如果后续储能业务方面能够公布新的客户消息或是待执行订单规模继续增长，他预计福特股价依然会迎来积极反应。

而随着股价持续下滑，技术层面的指标已经不甚乐观。宏观风险顾问公司首席技术策略师约翰 · 科洛沃斯（John Kolovos）指出。如果股价有效跌破 11.99 美元，那么就需要下探寻找新的价格平衡位置。

“无论是短期还是更长周期来看，这张 K 线图的走势都很糟糕。”科洛沃斯说，“如果股价能够在短期内重新站上 13.50 美元，短期走势才会有所好转；但距离适合长期买入还有很长一段距离。”