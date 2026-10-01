福特 CEO 法利：AI 将成为蓝领工人的“搭档”，帮其更快掌握技能

IT之家 10 月 1 日消息，福特汽车 CEO 吉姆 · 法利认为，AI 不会绕过蓝领工人，但也未必会大规模取代他们。

当地时间 9 月 30 日，据《财富》杂志报道，法利称，AI 进入工厂、维修车间和各类技术岗位后，更多会成为工人的“搭档”：帮他们处理更复杂的工作、更快掌握技能，也帮助企业缓解技术工人严重短缺的问题。

法利进一步解释道：“我认为，大多数这类岗位都会用上 AI，同时也不会轻易被 AI 取代。但如果你在财务部门做表格，在呼叫中心上班，或者是一名初级程序员，那么至少在这一轮 AI 发展的初期，这些岗位肯定会发生变化，有些还会消失。”

在法利看来，AI 首先冲击的更可能是重复性强、主要坐在电脑前完成、流程高度标准化的知识型工作，而不是电工、技术员、维修技师和工厂技工。

AI、自动化和软件同样会改变这些技术岗位，但判断设备出了什么问题、根据现场情况作出决定，以及在复杂设备周围安全作业，仍然需要人来完成。

在福特内部，这种转变已经发生。公司超 1 万名技工过去主要维护输送线和其他机械系统；现在的工作内容逐渐扩展到维修机器人、处理光纤、维护自动化设备，以及参与数字化程度日益增加的制造作业。

法利称，新型汽车工厂里的技工和工程师正越来越难以区分：“现在已经很难看出，在这些新的生产环境里，工程师或者制造工程师的工作到哪里结束，技工的工作又从哪里开始。”

福特的新型制造业务中，技工或需维护大型机器人铸造设备、配置数字化生产流程，也可能负责排查电池生产设备的故障。IT之家从报道中获悉，一部分电池设备的维护工作已变得更像半导体工厂里的工作，而不是传统汽车工厂里的维修作业。

福特也在用 AI 和增强现实技术帮助技师修车。法利举了一个例子：从福特 Super Duty 皮卡上拆下发动机可能需要两天，而且整辆车都要大规模拆解。

目前，Ford Pro 则可以用 AI 指导从没做过这项工作的经销商技师，让他们更快完成维修。“要拆一辆 Super Duty，光把发动机拿出来差不多就得两天，整辆车基本都拆开了。很多人不会干这个。我们会让 AI 告诉他们，‘好，先做这个，再做那个。’他们都是好技师，只是不知道这项工作具体怎么做，因为以前没干过。”