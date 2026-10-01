2026 年 9 月汽车销量 / 交付榜出炉：比亚迪 46.36 万辆稳坐头把交椅，小米澎程上市首月交付破万

IT之家 10 月 1 日消息，2026 年 9 月汽车销量 / 交付数据现已陆续公布。比亚迪拿出交付 463,561 辆的答卷，继续稳坐头把交椅。上汽集团凭销售 40.6 万辆的成绩持续位居亚军。奇瑞集团拿出 29.23 万辆的成果，持续位居季军。
在 9 月，进入“20 万辆俱乐部”的车企有比亚迪、上汽、奇瑞、吉利。榜单中同比增长幅度最大的是零跑汽车，当月交出 10.57 万辆答卷，增幅达 58.51%。
同时，小米汽车 9 月交付量超过 40,000 台，其中小米澎程首月交付超过 10,000 台（IT之家注：澎程汽车交付始于 9 月 12 日，小米将于 10 月 7 日公布该系列车型首销月数据）。“蔚小理”9 月分别交出 3.74 万辆、4.13 万辆、3.18 万辆成绩。
IT之家汇总 2026 年 9 月汽车销量 / 交付榜单如下（包含目前已公布的车企，交付和销量统计口径不一，数据仅作参考；如小米仅公布“超 4 万”数据，因此按照 4 万进行排序，不代表真实排名）：
比亚迪：463,561 辆，同比增长 16.98%，环比增长 5.28%（备注：其中乘用车 456713 辆，商用车 6848 辆；9 月出口新能源汽车 180700 辆；今年累计销量 3131576 辆，累计同比 -3.94%）。其中：
王朝 | 海洋：394,945 辆，同比增长 11.01%，环比增长 5.21%。
方程豹：43,181 辆，同比增长 79.02%，环比增长 3.88%。
腾势：18,198 辆，同比增长 46.68%，环比增长 13.73%。
仰望：389 辆，同比下降 48.68%，环比下降 11.99%。
上汽集团：406,000 辆，同比下降 7.68%，环比增长 13.72%（备注：9 月整车销售 40.6 万辆；1-9 月累计销售 314.7 万辆，位居中国汽车行业首位；自主品牌：1-9 月累计销售 230.3 万辆，同比增长 12.6%，占集团总销量比重为 73.2%；今年以来连续九个月实现同比增长；上汽乘用车：1-9 月累计销售 86.8 万辆，同比增长 45.6%；1-9 月累计销售新能源车 41.5 万辆，同比增长 170.1%；上汽通用五菱：1-9 月累计销售 106 万辆。）。其中：
上汽通用五菱：143,000 辆，同比下降 9.67%，环比增长 12.49%。
上汽乘用车：107,000 辆，同比增长 14.19%，环比增长 2.67%。
上汽大通：32,000 辆，同比增长 53.73%，环比增长 41.3%。
奇瑞集团：292,308 辆，同比增长 14.37%，环比增长 4.35%（备注：前三季度累计销售2,206,789辆，同比增长9.9%；9月出口207,814辆；前三季度累计出口1,551,178辆，同比增长65.6%；新能源车型：前三季度累计销售858,524辆，同比增长46.1%；9月新能源车型出口同比增长174%）。
吉利汽车控股：292,168 辆，同比增长 6.97%，环比增长 8.13%（备注：吉利：今年累计 1,750,960 辆，去年同期累计 1,785,117 辆，同比 -2%；领克：今年累计 196,117 辆，去年同期累计 241,472 辆，同比 -19%；极氪：今年累计 288,404 辆，去年同期累计 143,600 辆，同比 +101%）。其中：
吉利汽车：236,459 辆，同比增长 6.53%，环比增长 9.38%。其中：
吉利银河：130,479 辆，同比增长 7.95%，环比增长 9.54%。
极氪：37,216 辆，同比增长 103.85%，环比增长 0.64%。
领克：18,493 辆，同比下降 43.79%，环比增长 8.61%。
长安汽车：228,900 辆，同比下降 14.05%（备注：深蓝汽车：2026 年 1-9 月全球累计销量达 252213 辆，同比增长 8.59%；9 月 28 日第 100 万辆整车量产下线。长安启源累计销量正式突破 100 万辆。；阿维塔：连续三个月环比增长；7 月交付 7626 辆，8 月交付 8082 辆）。其中：
长安汽车品牌：50,300 辆。
长安启源：46,507 辆，环比增长 1.36%。
深蓝汽车：30,185 辆，同比下降 10.23%，环比增长 5.32%。
阿维塔：8,183 辆，同比下降 25.8%，环比增长 1.25%。
长城汽车：114,944 辆，同比下降 13.99%，环比增长 1.37%（备注：当月海外销售 60,019 辆；当月新能源车销售 41,982 辆，1-9 月新能源车累计销售 261,967 辆；哈弗品牌：1-9 月累计销量 515,080 辆；WEY 品牌：1-9 月累计销量 66,582 辆；长城皮卡：1-9 月累计销量 135,826 辆；欧拉品牌：1-9 月累计销量 59,429 辆；坦克品牌：1-9 月累计销量 142,796 辆；其他：1-9 月累计销量 589 辆）。其中：
哈弗：66,558 辆，同比下降 18.76%，环比增长 2.46%。
坦克：15,178 辆，同比下降 29.21%，环比下降 14.43%。
长城皮卡：15,020 辆，同比增长 16.43%，环比增长 22.23%。
欧拉：11,202 辆，同比增长 79.09%，环比增长 1.67%。
WEY：6,976 辆，同比下降 36.73%，环比下降 5.31%。
其他：10 辆，同比下降 89.25%。
零跑汽车：105,656 辆，同比增长 58.51%，环比增长 2.45%（备注：零跑汽车实现连续三个月月销超 10 万台，9 月海外出口超 2.7 万台，2026 年 1-9 月，海外累计出口超 15 万台；欧洲销售与服务网点已突破 1000 家。截至 2026 年 9 月底，零跑全球累计交付超 180 万台。）。
小鹏汽车：41,256 辆，同比下降 0.78%，环比增长 5.5%（备注：第三季度累计交付新车 118,390 台，环比增长 15 %。9 月，小鹏 GX 交付量达 7,224 台。）。
小米汽车：40,000 辆（备注：原文为“交付量超过 40,000 台”，2026年8月交付量持续超过 30,000 台；小米澎程：原文为“小米澎程首月交付超过 10,000 台”；澎程系列具体首销月数据定在 10 月 7 日公布）。其中：
小米澎程：10,000 辆。
鸿蒙智行：37,490 辆，同比下降 29.15%，环比下降 10.95%（备注：全系累计交付突破156万台）。
蔚来：37,408 辆，同比增长 7.7%，环比增长 4.39%（备注：2026年前三季度共交付新车300,301辆，同比增长49.2%；截至2026年9月累计交付新车1,297,893辆。；蔚来品牌：前三季度交付181,988辆，同比增长63.4%；9月21日完成第100万辆新车交付，累计交付1,011,597辆。；乐道品牌：前三季度交付70,191辆。；firefly 萤火虫品牌：前三季度交付48,122辆，同比增长136.7%；累计交付87,536辆。）。其中：
蔚来：21,318 辆，同比增长 55.3%，环比增长 0.68%。
乐道：8,763 辆，同比下降 42.52%，环比下降 0.53%。
萤火虫：7,327 辆，同比增长 26.9%，环比增长 25.21%。
广汽昊铂埃安 BU：35,494 辆，同比增长 21.91%，环比下降 2.44%（备注：连续 7 个月逆势正增长；埃安 i60：当月订单突破 2 万辆，文章另提及当月 30 日宣布该车首月订单突破 20181 台）。
理想汽车：31,817 辆，同比下降 6.29%，环比下降 15.56%（备注：截至 2026 年 9 月 30 日，理想汽车历史累计交付量为 1,833,651 辆。）。
北汽新能源：24,080 辆，同比增长 17.24%，环比增长 28.69%（备注：1-9 月累计销量 163,376 辆，同比增长 46.52%；极狐：1-9 月累计销量 135,475 台，同比增长 54.28%；海外月销 1,497 辆。）。其中：
极狐：21,518 辆，同比增长 33.87%。
东风本田：17,932 辆，环比增长 19%。其中：
CR-V：11,851 辆，环比增长 9%。
HR-V：2,952 辆，环比增长 72%。
岚图汽车：13,025 辆，同比下降 14.44%，环比增长 0.17%（备注：岚图汽车 2026 年 1 月-9 月累计交付 115481 辆，同比增长 19%）。