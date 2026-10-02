OpenAI 上线“虚拟试穿”功能：ChatGPT 能帮你试衣，还能找“明星同款”

IT之家 10 月 2 日消息，当地时间 1 日，OpenAI 再次扩展 ChatGPT 的购物能力。公司宣布在全球推出两项新功能，一项是让用户虚拟试穿服装和配饰，另一项是新增收藏功能，方便用户先把看中的商品存起来，之后再查看。

据IT之家了解，新功能基于不久前推出的 ChatGPT Images 2.5 模型。按照 OpenAI 的说法，这一模型生成的画面光线更自然、纹理更丰富，执行编辑指令也更稳定，同时还能缩短生成图片所需时间。

ChatGPT 用户可以上传自拍照或全身照，查看某件服装或配饰穿在自己身上的效果，ChatGPT 的购物结果页面会新增一个“试穿”按钮。用户还可以上传商品图片，再让 ChatGPT 模拟试穿效果。

另一项新功能是“收藏”。用户可以把发现的商品存入应用内的资料库，方便之后回看。OpenAI 还提到，这些商品会和试穿图片保存在一起。

OpenAI 还宣布，ChatGPT 在购物上不只这几种用法。比如，用户可以先描述自己想尝试的穿衣风格，再让 ChatGPT 去挑出完成整套造型所需的单品；也可以上传名人的穿搭照片，让 ChatGPT 找出他们身上穿的、可以买到的商品。