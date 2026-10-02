谷歌首次送先进芯片上天，估算 SpaceX 星舰发射 1800 次才能让太空数据中心“飞起来”

IT之家 10 月 2 日消息，据外媒 TechCrunch 报道，当地时间 1 日，谷歌的在轨计算原型卫星搭乘 SpaceX 火箭，从美国加利福尼亚州升空，启动在地球轨道上建立大规模计算集群的“太阳捕手”项目。卫星由 Planet Labs 制造，用于验证谷歌的 Tensor 处理器能否在太空正常运行。测试需要持续供应 1kW 电力、给芯片散热，并运行一系列模型，检查有没有问题。

据IT之家了解，这是谷歌首次把先进芯片送入太空。负责项目的谷歌高管特拉维斯 · 比尔斯说：“我们做过地面测试，但再怎么测试，也无法完全比得上实际环境。”

谷歌希望通过“太阳捕手”项目，在地球轨道上建立大规模计算集群。

调试完成后，卫星上的处理器每次运行 15 分钟，以防止供电和热管理系统负担过重。原型卫星采用 Planet Labs 的标准平台，两家公司还在筹备预计明年发射的演示任务，使用两颗更适合先进计算的专门设计卫星，承担更繁重的计算任务。后续，卫星还会尝试借助激光通信链路协同运行。

比尔斯将任务称作“长期的前沿探索”：项目重点是为未来的太空基础设施和 AI 计算任务做准备。谷歌设想，在轨数据中心由 81 颗卫星组成，卫星紧密编队飞行，并行处理计算任务。“运行跨多个机架的计算任务时，Tensor 处理器之间的带宽和延迟非常、非常重要…… 我们希望往前看，不仅看今天有哪些计算任务，还要看五年后会有哪些。”

报道指出，谷歌着眼于未来，很大程度上是因为，能够以合理成本扩大在轨数据中心规模的火箭还不存在。

当地时间 1 日，谷歌还发布了在轨数据中心白皮书经同行评审后的版本。在探讨如何把算力部署到轨道上的现有研究中，论文属于最严谨的分析之一，将刊登于《Joule》期刊。

论文的一大看点，是谷歌对进入太空所需成本的判断。研究人员强调，论文并不研究经济可行性，但谷歌如何预判火箭成本逐步下降，也值得一看。与所有数据中心企业一样，谷歌指望 SpaceX 把航天器送上太空。

论文认为，从发射猎鹰 1 号火箭开始，马斯克的火箭制造团队沿着“学习曲线”，实现了每年约 20% 的价格降幅。因此，有理由预计 SpaceX 到 2035 年能把发射价格降至接近每公斤 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币）。

以猎鹰 9 号累计发射的载荷量为依据，星舰若要沿类似路径降低成本，需要向轨道运送 37 万吨载荷。未来 10 年大约需要发射 1800 次，平均每年 180 次，而且每次都要能运送 200 吨载荷。

星舰一年内的发射次数从未超过五次，要达到上述频率，要求相当高。SpaceX 预计，未来的发射次数会远超这个水平。马斯克更是曾放出豪言，星舰到 2029 年可以每小时发射一次。

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