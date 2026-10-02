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英伟达黄仁勋将出席：微软预热本月 Surface 发布会，聚焦本地 AI 重塑下一代 PC

2026/10/2 8:53:03 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 2 日消息，微软官方开发者账号 @windowsdev 今天（10 月 2 日）在 X 平台发布推文，宣布将于太平洋时间 10 月 7 日上午 10 点（北京时间 10 月 8 日凌晨 1 点）举办一场面向开发者与构建者的线上活动。

IT之家曾于 9 月 16 日报道，微软宣布将在美国旧金山举办本次活动，主题为本地人工智能如何塑造 PC 的下一阶段，预估展示 Windows 和 Surface 设备的未来规划。

而最新预告中，微软表示将会携手英伟达公司，介绍 RTX Spark 的新体验，并为开发者和 Builder 带来更多工具和功能等。

RTX Spark 是 NVIDIA 为 Windows 轻薄本和小型台式机打造的“超级芯片”（superchip）平台，把 NVIDIA 的 Grace Arm CPU 与 Blackwell 架构的 RTX GPU 封装在同一芯片 / 基板上，通过 NVLink‑C2C 高速互连，并采用统一内存架构，让 CPU 与 GPU 共享同一块高速 LPDDR5X 内存池。

根据目前曝光的信息，本次活动聚焦本地端侧 AI，主题聚焦“本地 AI 如何塑造下一代 PC”。

在产品方面，微软预计将公布 Surface Laptop Ultra 更多细节，包括搭载 NVIDIA RTX Spark、最高 128GB 统一内存、完整 CUDA 支持，并可在本地运行最高 1,200 亿参数的 AI 模型。

在出席人员方面，除了微软首席执行官萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）、Windows 和 Surface 负责人帕万 · 达武鲁里（Pavan Davuluri）之外，英伟达首席执行官黄仁勋也受邀参与本次活动。

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关键词：微软Surface

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