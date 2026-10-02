新取证工具曝光，声称可绕过苹果 iOS 18.1 引入的闲置自动重启保护机制

IT之家 10 月 2 日消息，科技媒体 404 Media 昨日（10 月 1 日）发布博文，报道称新型 GrayKey Preserve 曝光，可以突破苹果在 iOS 18.1 系统引入的闲置自动重启保护 (Inactivity Reboot)。

执法取证工具厂商 Magnet Forensics 声称，旗下 GrayKey Preserve 可让 iPhone 在重启后，继续保持首次解锁后（AFU）状态。该状态下，设备数据通常比重启后更易访问。

苹果在 iOS 18.1 中加入闲置自动重启功能。iPhone 连续 72 小时未解锁后，会自动重启并进入首次解锁前（BFU）状态。该状态会限制加密密钥访问，增加暴力破解难度。

该媒体披露了一段执法培训视频（由于是付费文章，IT之家搜索并未发现相关视频），介绍了 GrayKey Preserve 设备。Magnet 还为现有 GrayKey 硬件提供证据保存模式 (Evidence Preservation Mode)。警方使用 GrayKey 访问被锁定的智能手机。

Magnet 称，GrayKey Preserve 可在 iPhone 重启后维持 AFU 状态。Evidence Preservation Mode 据称还能阻止缓存位置、最近删除的照片和 iMessage 过期，从而长期保留相关数据。

完成初始访问后，GrayKey Preserve 会关闭蜂窝网络、蓝牙和 Wi-Fi。该措施可隔离 iPhone 与外部通信，减少新消息或远程连接对设备数据的影响。

视频没有说明功能原理。iPhone 安全研究员 Jiska Classen 认为，该功能可能涉及篡改系统时钟，也可能禁用负责清理过期数据的系统任务。