Signal65 报告：高通骁龙 X2 Elite 芯片在 CPU / AI 等方面优于英特尔酷睿 Ultra X7 358H

IT之家 10 月 2 日消息，机构 Signal65 昨日（10 月 1 日）发布报告，测试显示高通 18 核骁龙 X2 Elite 芯片（具体型号为 X2E-88-100）在 CPU、AI、生产力和多数续航项目中，领先英特尔酷睿 Ultra X7 358H 处理器。
IT之家援引博文介绍，附上本次测试的 3 款处理器芯片如下：
|项目
|高通骁龙 X2 Elite X2E-88-100
|英特尔酷睿 Ultra X7 358H
|AMD 锐龙 AI 7 445
|系统
|联想 Slim 7x（83QR）
|戴尔 XPS 14（DA14260）
|联想 Yoga 7a 14（83TD）
|CPU 核心
|18 核 / 18 线程
|16 核 / 16 线程
|6 核 / 12 线程
|架构
|ARM64（Oryon）
|x86-64（Panther Lake）
|x86-64（Zen 5）
|核显
|Adreno X2-90
|英特尔 Arc B390
|AMD Radeon 840M
|内存
|32 GB，9523 MHz
|32 GB，9600 MHz
|24 GB，8533 MHz
|电池容量（设计值）
|70.0 Wh
|68.6 Wh
|70.0 Wh
|操作系统版本
|Windows 26H1（28000.2608）
|Windows 25H2（26200.8973）
|Windows 25H2（26200.8973）
Geekbench 7 多核测试中，骁龙系统得分 24,016。英特尔系统得分 18,360。骁龙领先 31%。单核测试中，骁龙得分 3,237。英特尔得分 2,602。
骁龙系统也领先多项 AI 测试。UL Procyon AI Computer Vision 得分为 4,360。英特尔系统得分为 2,302。在 AI CV 2.0 WinML 测试中，骁龙仍领先英特尔约 31%。
续航测试显示，骁龙系统在本地视频播放中持续 16.1 小时。英特尔系统为 14.4 小时。Chrome 浏览测试中，两者分别为 11.2 小时和 8.6 小时。办公续航项目由英特尔以 17.4 小时领先骁龙的 14.3 小时。
参考
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