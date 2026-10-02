Signal65 报告：高通骁龙 X2 Elite 芯片在 CPU / AI 等方面优于英特尔酷睿 Ultra X7 358H

IT之家 10 月 2 日消息，机构 Signal65 昨日（10 月 1 日）发布报告，测试显示高通 18 核骁龙 X2 Elite 芯片（具体型号为 X2E-88-100）在 CPU、AI、生产力和多数续航项目中，领先英特尔酷睿 Ultra X7 358H 处理器。

IT之家援引博文介绍，附上本次测试的 3 款处理器芯片如下：

项目 高通骁龙 X2 Elite X2E-88-100 英特尔酷睿 Ultra X7 358H AMD 锐龙 AI 7 445 系统 联想 Slim 7x（83QR） 戴尔 XPS 14（DA14260） 联想 Yoga 7a 14（83TD） CPU 核心 18 核 / 18 线程 16 核 / 16 线程 6 核 / 12 线程 架构 ARM64（Oryon） x86-64（Panther Lake） x86-64（Zen 5） 核显 Adreno X2-90 英特尔 Arc B390 AMD Radeon 840M 内存 32 GB，9523 MHz 32 GB，9600 MHz 24 GB，8533 MHz 电池容量（设计值） 70.0 Wh 68.6 Wh 70.0 Wh 操作系统版本 Windows 26H1（28000.2608） Windows 25H2（26200.8973） Windows 25H2（26200.8973）

Geekbench 7 多核测试中，骁龙系统得分 24,016。英特尔系统得分 18,360。骁龙领先 31%。单核测试中，骁龙得分 3,237。英特尔得分 2,602。

骁龙系统也领先多项 AI 测试。UL Procyon AI Computer Vision 得分为 4,360。英特尔系统得分为 2,302。在 AI CV 2.0 WinML 测试中，骁龙仍领先英特尔约 31%。

续航测试显示，骁龙系统在本地视频播放中持续 16.1 小时。英特尔系统为 14.4 小时。Chrome 浏览测试中，两者分别为 11.2 小时和 8.6 小时。办公续航项目由英特尔以 17.4 小时领先骁龙的 14.3 小时。

参考

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