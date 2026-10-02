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Signal65 报告：高通骁龙 X2 Elite 芯片在 CPU / AI 等方面优于英特尔酷睿 Ultra X7 358H

2026/10/2 10:14:16 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 2 日消息，机构 Signal65 昨日（10 月 1 日）发布报告，测试显示高通 18 核骁龙 X2 Elite 芯片（具体型号为 X2E-88-100）在 CPU、AI、生产力和多数续航项目中，领先英特尔酷睿 Ultra X7 358H 处理器。

IT之家援引博文介绍，附上本次测试的 3 款处理器芯片如下：

项目高通骁龙 X2 Elite X2E-88-100英特尔酷睿 Ultra X7 358HAMD 锐龙 AI 7 445
系统联想 Slim 7x（83QR）戴尔 XPS 14（DA14260）联想 Yoga 7a 14（83TD）
CPU 核心18 核 / 18 线程16 核 / 16 线程6 核 / 12 线程
架构ARM64（Oryon）x86-64（Panther Lake）x86-64（Zen 5）
核显Adreno X2-90英特尔 Arc B390AMD Radeon 840M
内存32 GB，9523 MHz32 GB，9600 MHz24 GB，8533 MHz
电池容量（设计值）70.0 Wh68.6 Wh70.0 Wh
操作系统版本Windows 26H1（28000.2608）Windows 25H2（26200.8973）Windows 25H2（26200.8973）

Geekbench 7 多核测试中，骁龙系统得分 24,016。英特尔系统得分 18,360。骁龙领先 31%。单核测试中，骁龙得分 3,237。英特尔得分 2,602。

骁龙系统也领先多项 AI 测试。UL Procyon AI Computer Vision 得分为 4,360。英特尔系统得分为 2,302。在 AI CV 2.0 WinML 测试中，骁龙仍领先英特尔约 31%。

续航测试显示，骁龙系统在本地视频播放中持续 16.1 小时。英特尔系统为 14.4 小时。Chrome 浏览测试中，两者分别为 11.2 小时和 8.6 小时。办公续航项目由英特尔以 17.4 小时领先骁龙的 14.3 小时。

参考

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关键词：高通骁龙英特尔

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