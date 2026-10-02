贝恩：全球 AI 行业到 2031 年创造 6 万亿美元年营收，才能证明数据中心价值

IT之家 10 月 2 日消息，9 月 29 日，据彭博社报道，贝恩公司称，要支撑目前全球数据中心建设的巨额资本投入，全球 AI 行业到 2031 年每年需要创造 6 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 40.29 万亿元人民币）营收。

该机构发布的报告指出，现有消费级和企业级 AI 服务最多只能贡献 1.8 万亿美元（现汇率约合 12.09 万亿元人民币），因此还需要找到 4.2 万亿美元（现汇率约合 28.2 万亿元人民币）新增收入。这部分收入可能来自仍处于起步阶段的新市场，包括自动化机器、机器人，以及药物研发、心理健康和能源生产等领域。

报告主要作者、贝恩全球科技、媒体和电信业务主席戴维 · 克劳福德说：“整个行业需要一轮规模远超移动互联网和云计算的创新浪潮。AI 基础设施建设远远跑在需求前面，要让这些投资能够持续下去，全球 GDP 年增速需要额外提高约 1%。”

贝恩的报告认为，要维持目前 AI 发展的速度，行业仍需跨过多重障碍。

微软、谷歌、亚马逊、Meta 和甲骨文等科技巨头投入数万亿美元建设数据中心，以满足 AI 不断增长的算力需求。数据中心的规模和建设成本大约每 12 至 16 个月翻一番，英伟达、SK 海力士等厂商的芯片价格飙升，以及网络设备和其他部件涨价，都是推动成本上涨的原因。

与此同时，AI 服务商何时才能获得与巨额投入相匹配的回报，由此引发的争论与日俱增。批评者担心，科技设备制造商与 AI 开发商之间形成愈发复杂的利益和供应关系，推高了市场预期，而更高的预期又需要更多资金来支撑。

贝恩认为，目前外界主要关注 AI 能在多大程度上提高员工生产率，但仅靠这部分收益不足以支撑 AI 基础设施的巨额投入，行业还需要创造数万亿美元的新收入。

贝恩预计，到 2030 年，全球数据中心投资将达到 5 万亿至 6.5 万亿美元（现汇率约合 33.57 万亿至 43.64 万亿元人民币），新增容量至少 150GW，进一步加重各国能源供应压力。

到 2031 年，数据中心建设、算力扩充以及 AI 加速器和存储芯片升级等 AI 基础设施年支出最高可能达到 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.07 万亿元人民币）。

数据中心开发商受到变压器以及水、电供应短缺的制约，同时还面临当地居民的强烈反对。在美国，截至 6 月的季度中，因此被叫停或延期的数据中心项目价值达到 680 亿美元（现汇率约合 4,565.9 亿元人民币）。

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