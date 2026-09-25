高盛：美国五大云巨头每年 AI 收入 3000 亿美元，才可盈亏平衡

IT之家 9 月 25 日消息，据彭博社今天（25 日）晚间报道，高盛集团策略师预计，美国五大超大规模云服务商亚马逊、Alphabet、微软、甲骨文和 Meta 的 AI 基础设施支出将在明年增长超过 50%，达到 1.2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 8.06 万亿元人民币）。

瑞安 · 哈蒙德带领的高盛团队在报告中指出，这一数字高于华尔街对明年资本支出 1.1 万亿美元（现汇率约合 7.39 万亿元人民币）的共识预期。按照高盛的测算，要收回这些投入，未来数年中，五家公司每年需要创造约 3,000 亿美元（现汇率约合 2.02 万亿元人民币）的 AI 收入。

哈蒙德及其同事称：“按照市场共识预期，明年资本支出占 GDP 的比重，将达到 19 世纪末铁路建设热潮以来历次技术投资周期中的最高水平。”

亚马逊、Alphabet、微软、甲骨文和 Meta 预计今年将在 AI 能力建设上投入 8,000 亿美元（现汇率约合 5.37 万亿元人民币）。高盛团队认为，明年的支出仍会大幅增长，但资本支出增速将开始放缓。

策略师指出，与近几个季度相比，资本支出增速，以及实际支出高于市场共识预期的幅度，都将有所下降。

五家公司的资本支出目前超过经营活动现金流，对债务和股权融资的依赖随之增加。电力、劳动力和内存供应不足，以及数据中心建设限制，都可能成为扩张过程中的制约因素。

高盛预计，五家公司的资本支出增速将从今年的接近 100% 降至明年的 54%，2028 年再降至 12%，届时支出规模预计达到 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.4 万亿元人民币）。

策略师称，要让五家云服务巨头获得稳健回报，并让应用提供商在承担计算成本后取得较高利润率，AI 用户每年需要在各类应用上支出约 1 万亿美元（现汇率约合 6.72 万亿元人民币）。作为对比，今年全球软件支出约为 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.08 万亿元人民币）。

高盛团队指出，目前估算的 AI 收入仍不足以让五家公司收回投入，不过收入增长速度很快。亚马逊、Alphabet、微软和甲骨文的云业务收入增速已从 2024 年的 25% 升至今年第二季度的 48%。此外，亚马逊、Alphabet 和微软公布的云业务待履约收入合计达到 1.7 万亿美元（现汇率约合 11.42 万亿元人民币）。