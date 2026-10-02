极狐阿尔法 T5 汽车迎 OTA：部分车型新增苹果 CarPlay / 华为 HiCar 手机互联、端到端 4.0 辅助驾驶模型

IT之家 10 月 2 日消息，极狐汽车宣布为旗下阿尔法 T5 推送新一轮 OTA 升级包，本次更新包含 5 项新增功能与 1 项功能优化，围绕手机互联、高阶辅助驾驶、泊车能力、车辆安防、HUD 显示以及座舱音效进行迭代，不同版本车型可获得对应专属功能。

据官方介绍，阿尔法 T5 新增手机互联能力，支持 CarLink、苹果 CarPlay 与华为 HiCar。其中 CarPlay、华为 HiCar 为元境版车型专属配置，其余车型可使用 CarLink。

除此之外，元境版车型还将获得高悟性端到端 4.0 辅助驾驶模型。该模型基于海量真实路况数据训练，能够自主学习高质量驾驶行为，提升对路况的理解与决策能力，在窄路通行、泊车、变道场景下的表现更顺滑，对道路风险预判能力得到加强。官方同时给出提示，升级该模型后，辅助驾驶相关设置会恢复初始状态，车主需要根据自身驾驶习惯重新配置；泊车辅助功能与车辆驾驶模式存在关联，纯电版车型需要切换至运动或舒适模式，增程版车型需切换至运动或经济模式，才可正常启用泊车辅助。

针对睿享版车型，本次 OTA 新增 APA 泊出辅助以及 RPA 遥控泊车辅助功能。这套组合功能可支持车辆自动泊出车位，同时支持在车外通过手机遥控车辆完成泊车操作，面对狭窄车位时，能够解决上下车不便的问题。睿享版还新增哨兵模式远程控制功能，车主可通过极狐 APP 远程开启或关闭哨兵模式，实现离车后的车辆安防监控，使用前需要将极狐 App 更新至最新版本。

此外，全车型新增 HUD 导航红绿灯读秒功能，抬头显示系统可以展示红绿灯倒计时信息，驾驶员无需转移视线观察路口信号灯，降低行车过程中的视线离开路面带来的安全隐患。官方还对车辆的天空扬声器音效进行优化，调整天空扬声器音量配比，改善环绕声场表现，提升车内听音体验。