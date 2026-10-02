京瓷预热本月下旬在日本市场推出 DIGNO BX4 商用手机：4 年安卓版本更新、搭联发科天玑 6400 处理器

IT之家 10 月 2 日消息，京瓷宣布，将于 10 月（本月）下旬起在日本市场通过软银 SoftBank 运营商渠道面向企业用户推出一款名为“DIGNO BX4”的智能手机。

京瓷表示，DIGNO BX4 针对长期使用场景设计，支持最多 4 次安卓系统版本升级，并从上市之日起提供最长 5 年的安全更新。该机还通过了谷歌“Android Enterprise Recommended”认证，可满足企业用户对于设备安全性和管理能力的要求。

硬件方面，该机机身尺寸约为 74×156×9.9 毫米，重量约 185 克，正面搭载一块 6.1 英寸 HD+ IPS LCD 面板，匹配 8Mp 自拍摄像头，背面搭载 50Mp 主摄。手机搭载联发科天玑 6400 处理器，配备 8GB RAM 和 128GB 存储空间，内置 4500mAh 电池，支持 33W 快充。

DIGNO BX4 提供了一系列企业功能，例如支持“通话后录音”，从通话开始后最长可录制 60 分钟，最多可保存 100 条录音；以及“湿手触控”，即使屏幕或手部沾水也能较为顺畅地操作，还支持佩戴手套时使用的“手套触控”功能。此外，该机支持指纹识别、面部识别、耳机接口以及 NFC / FeliCa 支付功能。手机具备防水、防尘能力，符合“MIL-STD-810H”标准，具备一定的抗冲击性能。