日本租车公司 Nippon Rent-A-Car 遭黑客攻击，96 名会员个人信息泄露

IT之家 10 月 2 日消息，日本租车公司 Nippon Rent-A-Car（ニッポンレンタカーアプリ日本租车服务有限公司）宣布，其“Nippon Rent-A-Car”应用系统连续遭到黑客攻击，合计 96 名会员个人信息泄露。

IT之家注意到，Nippon Rent-A-Car 已于 9 月 26 日通报遭黑客入侵，导致 41 名会员的信息泄露。公司后续又于 9 月 29 日确认系统还曾遭另一批黑客入侵，导致 55 名会员的姓名、电话号码、电子邮箱地址、登录 ID、租车使用记录以及预约信息泄露。

Nippon Rent-A-Car 表示，公司已通过相关会员登记的电子邮箱逐一联系受影响用户，相应用户应当警惕遭到信息被不法分子用于钓鱼。