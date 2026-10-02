日本租车公司 Nippon Rent-A-Car 遭黑客攻击，96 名会员个人信息泄露

IT之家 10 月 2 日消息，日本租车公司 Nippon Rent-A-Car（ニッポンレンタカーアプリ日本租车服务有限公司）宣布，其“Nippon Rent-A-Car”应用系统连续遭到黑客攻击，合计 96 名会员个人信息泄露。
IT之家注意到，Nippon Rent-A-Car 已于 9 月 26 日通报遭黑客入侵，导致 41 名会员的信息泄露。公司后续又于 9 月 29 日确认系统还曾遭另一批黑客入侵，导致 55 名会员的姓名、电话号码、电子邮箱地址、登录 ID、租车使用记录以及预约信息泄露。
Nippon Rent-A-Car 表示，公司已通过相关会员登记的电子邮箱逐一联系受影响用户，相应用户应当警惕遭到信息被不法分子用于钓鱼。
延伸阅读
Nippon Rent-A-Car（ニッポンレンタカー）是日本老牌租车企业，经营历史已超过 50 年，在日本全国设有约 912 个网点，保有车辆约 3.34 万辆，网点多分布在车站、机场附近，并支持异地取车、异地还车。
按日本《个人信息保护法》要求，企业在处理个人数据时须采取必要且适当的安全管理措施。该法于 2026 年 7 月完成一次重要修订，最受关注的变化是引入“课征金”制度，使监管机构可对企业处以行政罚款；在此之前，企业收到整改建议后只要停止违规行为便不会被追加处罚。修订同时提高了罚则，以获取不正当利益为目的的违法行为，法定刑由 1 年以下拘禁提高至 2 年以下，罚金由 50 万日元提高至 1 亿日元。