Glow Security：AI 智能体无意间泄露企业敏感信息，超 1.3 万张截图被放在 GitHub 公开仓库

IT之家 9 月 30 日消息，据科技媒体 TechRadar 今天报道，网络安全研究机构 Glow Security 近日发现，多个 AI 智能体创建的公开 GitHub 仓库存在超 1.3 万张屏幕截图，其中部分截图包含各种科技公司的敏感信息。

IT之家从原报道获悉，这种泄密方式被称为“PixelLeak”。研究人员解释称，人类有时候可能会要求 AI 智能体提供项目修改前后的对比图，这时智能体需要截取屏幕。而 GitHub 官方确实提供了图片托管服务，因此智能体很可能无意间将截图上传到公开仓库。

该研究人员表示：“例如 internal_sweeper 是私有仓库，GitHub 无法在 PR 中渲染私有仓库图片。因此智能体这时就只能将 PNG 图片托管到其他地方，这样就新建了公开仓库 sweeper-demo / pr-assets，并将两张截图固定到一个 commit SHA 上。”

同时该机构发现，目前有 343 家公司以这种方式泄露了敏感信息，包括某全球最大科技公司、某前沿 AI 实验室、某大型企业软件供应商，以及某《财富》500 强旅游公司。

这其中的一家公司使用智能体修复内部账单界面，AI 为了完成人类指派的任务，将截图上传到员工个人 GitHub 账户的代码仓库来展示修改结果。

Glow Security 表示，他们通知这家公司出现泄露事件时，这些泄密截图仍处于公开状态。他们建议企业立刻检查自身数据暴露情况，加强 AI 权限管控。