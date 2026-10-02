Anthropic 招股书警告：美国政府的态度会影响公司与客户的关系，甚至波及人类文明

IT之家 10 月 2 日消息，路透社今天（2 日）公布的 Anthropic IPO 招股书中提出了一条警告：美国政府对公司及其技术的态度不仅会影响政府业务，还可能波及商业客户和合作伙伴。

企业在招股文件中提示政策变化可能影响经营并不罕见，承接政府合同的企业尤其如此。SpaceX 就在 IPO 文件中称，与美国政府机构保持良好关系对公司至关重要，一旦关系恶化，维持现有业务和争取新业务的能力都可能受到严重影响。

Anthropic 提示的风险则不止于政府业务。招股书指出，美国政府如何看待 Anthropic 及其行为，可能进一步影响客户、合作伙伴和其他商业关系，甚至波及人类文明。文件警告，先进 AI 可能给人类带来灾难性甚至生存性风险。

Anthropic 正紧锣密鼓地筹备 IPO，凭借从 AI 技术中获利的前景，公司估值有望达到 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.43 万亿元人民币）。报道认为，由这样一家公司作出上述风险警告并不寻常。

Anthropic 称，来自政府机构合同的收入占全年收入不到 1%。

招股书还列举了过去一年与美国政府的数次交涉，用来说明政府行动可能给公司业务带来的风险。

今年 2 月，白宫下令联邦机构停用 Anthropic 的模型，美国国防部随后将 Anthropic 列为“对国家安全构成供应链风险的企业”。Anthropic 坦言，这些事件恐导致公司收入大幅损失或业务中断。

今年 6 月，美国商务部又对 Fable 5 和 Mythos 5 实施全球出口限制。Anthropic 为遵守规定，停止向所有客户提供这两款模型。最终，美国商务部取消了这一限制，模型也得以恢复提供。

Anthropic 警告，类似情况今后仍可能发生。无论最终结果如何，此类措施都会有可能严重损害公司声誉，包括引发负面媒体报道、公众审视，以及现有和潜在客户、合作伙伴、员工和投资者的负面评价。同时，与美国政府机构开展业务本身也存在额外风险，其中就包括政府对公司或其技术的看法发生变化。