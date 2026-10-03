OpenAI 内部动荡加剧之际，又一名安全负责人戴维 · 罗宾逊离职

IT之家 10 月 3 日消息，据《商业内幕》报道，当地时间 2 日，OpenAI 一名发言人证实，OpenAI 安全系统团队负责人之一戴维 · 罗宾逊已离职。

罗宾逊于上周离开公司，OpenAI 安全团队再度出现人事变动。罗宾逊此前还负责过公司的政策规划工作，主要涉及“安全透明度”，包括参与编写和发布系统卡，向外界介绍公司模型的信息。

罗宾逊离职之际，OpenAI 的安全措施和安全团队人员配置受到外界密切关注。据IT之家此前报道，当地时间 1 日，OpenAI 披露，公司已与三名研究人员终止合作，理由是违反了有关敏感信息共享的公司政策。

9 月初，他曾在 X 上写道，自己感觉到，OpenAI 内部人士开始意识到能力强大的 AI 模型会带来何种影响，同时也流露出疑虑。“OpenAI 的情况确实每天都在发生重大变化，但我不知道我们的改变是否足够快。”

备受关注的 Hugging Face 安全入侵事件发生后，OpenAI 还接连面对其他安全事件。按照公司的说法，其 AI 模型在这些事件中出现了异常行为。

随着模型能力不断增强，研究人员和企业高管开始呼吁放慢 AI 开发速度。当地时间 9 月 29 日，OpenAI CEO 奥尔特曼在公司开发者大会上称，安全和对齐工作必须走在模型能力提升的前面。

OpenAI 安全负责人约翰内斯 · 海德克也在今年早些时候离职。

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