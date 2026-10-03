产量提升 10%：曝三星 Exynos 2700 芯片已量产，多核较高通第六代骁龙 8 超级至尊版高约 9.5%

IT之家 10 月 3 日消息，数码博主 @i冰宇宙 昨日（10 月 2 日）发布博文，表示：“三星电子已开始量产 Exynos 2700 处理器，该处理器是 Galaxy S27 系列智能手机的核心部件。据悉，其产量比上一代产品提高了 10%。”

IT之家查询相关资料，韩媒 The Elec 称三星已锁定 Galaxy S27、S27 Plus 和 S27 Pro 三款机型的 Exynos 2700 供应量，表明芯片已脱离样品阶段。

报道称三星提高 Exynos 2700 芯片产量的主要原因，就是为了满足 Galaxy S27 Pro 这款新机型。通常情况下，从晶圆到成品芯片需要三到四个月的时间，也契合 Galaxy S27 系列明年 1 月发布节奏。

与 Galaxy S26 策略一致，三星延续双芯片方案。韩国和欧洲销售的 S27、S27 Plus 及 S27 Pro 将搭载 Exynos 2700。美国和中国市场则采用高通第六代骁龙 8 系列，预估会采用 for Galaxy 版本。

性能方面，消息源 @kro_roe 称 Exynos 2700 在 Geekbench 6 单核测试中稳定得分在 3,900 分左右。

在多核方面，有消息称在 GeekBench 6 跑分中，相比较高通第六代骁龙 8 超级至尊版，三星 Exynos 2700 芯片高出 9.5%，得分超过 14000 分。